«El planeta en el que nacimos ya no existe»: así lo afirma el climatólogo que advierte de una epidemia de fenómenos meteorológicos extremos

Desde incendios forestales hasta olas de calor e inundaciones , «existe una epidemia de fenómenos extremos en todo el mundo que son cada vez más intensos y frecuentes», en sus palabras.

Fuente: BBC News Brasil

«No recuperaremos, al menos en un futuro previsible, el clima y la atmósfera que ya hemos perdido «, afirma el climatólogo ecuatoriano Raúl Cordero.

«Pero eso no significa que debamos confiarnos. Porque aún podríamos perder más «, añade en una entrevista con BBC News Mundo, el servicio de noticias en español de la BBC.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cordero, que trabajó durante años en Chile y lleva a cabo diversos proyectos de investigación en la Antártida , es actualmente profesor en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos .

Desde incendios forestales hasta olas de calor e inundaciones , «existe una epidemia de fenómenos extremos en todo el mundo que son cada vez más intensos y frecuentes», en sus palabras.

Según un informe de marzo de la Organización Meteorológica Mundial, los 11 años comprendidos entre 2015 y 2025 fueron los más calurosos jamás registrados.

Cordero explicó por qué el hemisferio norte se está calentando casi el doble de rápido que el hemisferio sur, qué cabe esperar del efecto combinado del cambio climático y El Niño , y cómo, a pesar de todo, todavía encuentra motivos para ser optimista.

Lea a continuación algunos extractos de la entrevista.

BBC — En su informe de este año sobre el estado del clima en el Reino Unido, el servicio meteorológico británico afirmó que «el clima del siglo XX ya no existe». ¿Está de acuerdo con esto?

Raúl Cordero — Sí, estoy totalmente de acuerdo. El clima depende en última instancia de la atmósfera, y la atmósfera en la que nacimos ya no existe. El planeta en el que nacimos ya no existe.

Hemos alterado la composición atmosférica del planeta mediante las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no solo la hemos alterado un poco: la concentración de CO2, el principal gas de efecto invernadero, es ahora un 50 % mayor que hace poco más de un siglo.

Si alguien modifica la composición atmosférica del planeta hasta tal punto, el clima cambiará. Y nunca volverá a ser como era antes hasta que disminuya este excedente del 50 % de CO2.

Por lo tanto, no solo el clima es diferente hoy en día. La atmósfera es diferente. Y hay algo aún peor: no las recuperaremos, al menos no en un futuro previsible.

Cordero — El futuro previsible suele asociarse con los horizontes de la vida humana. Nos resulta muy difícil reducir la concentración de gases de efecto invernadero en menos de cien años.

Esto no significa que debamos confiarnos y pensar que todo está perdido. No, porque aún podemos perder más. Si no detenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, seguiremos alterando el clima y empeorando la situación.

El problema del cambio climático radica en que provoca un aumento en la frecuencia de los fenómenos extremos. Existe una epidemia mundial de eventos extremos, cada vez más intensos y frecuentes. Si continuamos así, la frecuencia de estos eventos extremos seguirá aumentando.

BBC — ¿Por qué se tarda tanto en notar los beneficios de la reducción de las emisiones de CO2?

Cordero — El problema con el CO2 es que tiene una vida media de al menos un siglo. En otras palabras, el CO2 que hay en la atmósfera hoy y que altera el clima no es solo lo que emitimos nosotros, sino también lo que emitieron nuestros padres y abuelos.

Por lo tanto, el CO2 que emitimos no solo alterará el clima hoy, sino que seguirá haciéndolo durante los próximos cien años. Continuará alterando el clima mucho después de que quienes lo emitieron hayan fallecido.

Por eso, el cambio climático es un problema intergeneracional. Lamentablemente, los cambios climáticos que estamos provocando tendrán un impacto que nos sobrevivirá.

BBC — Hablemos de los eventos extremos que mencionaste. Últimamente vemos incendios que parecen incontrolables en Europa y otras partes del mundo. Y se habla de megaincendios que generan su propio clima, con rayos que provocan nuevos incendios. ¿Son estos un efecto del cambio climático?

Cordero — Es difícil atribuir la responsabilidad de incendios individuales al cambio climático, pero sí podemos atribuirle la tendencia a que los incendios se vuelvan cada vez más intensos. Esto hace que estos incendios sean cada vez más probables.

Lo que está ocurriendo hoy en Europa es similar a lo que sucedió en enero de 2025 en California, el estado más rico del país más rico del mundo, con todos los recursos materiales imaginables a su disposición, pero que, a pesar de ello, se enfrentó a un incendio forestal que duró casi dos semanas y destruyó los suburbios de Los Ángeles.

Eventos similares ocurrieron en Australia en 2020 y en Chile en 2017 y 2023. En 2024, más de cien personas murieron en un incendio que, al igual que el de California, avanzó sobre la ciudad de Viña del Mar con tal rapidez que imposibilitó la huida de muchas personas.

Por lo tanto, lamentablemente, lo que está sucediendo en Europa no es inesperado. Si no detenemos el calentamiento global, este tipo de eventos no solo serán más frecuentes, sino también cada vez más severos.

BBC — También se ha dicho que otro factor que agrava los incendios es la mala gestión forestal.

Cordero — En Chile, cuando ocurrieron los megaincendios de 2017, mucha gente pensó: «es el exceso de la industria forestal», «es el exceso de áreas forestales», etc. Como si fuera difícil para muchos entender que esto está relacionado con un problema de cambio en la composición de la atmósfera.

No estoy diciendo que la gestión forestal, o la falta de ella, no influya, pero no es el principal problema detrás de los megaincendios.

Mientras no aceptemos que los incendios forestales catastróficos son el resultado de haber alterado de forma casi irreversible la composición de la atmósfera, no resolveremos el problema.

Este tipo de megaincendio tiene una intensidad sin precedentes y, por muy heroicos que sean los bomberos o por muchos recursos materiales de que dispongan, no se puede contener.

Se han probado diferentes modelos de gestión de incendios en California, Australia, Chile y el sur de Europa, pero ninguno ha logrado frenar el reciente aumento de la superficie quemada.

La única forma de evitar que la situación empeore es dejar de emitir gases de efecto invernadero.

BBC — El Observatorio Europeo de la Mortalidad, la organización que monitorea la mortalidad en Europa, afirmó que la ola de calor de junio de 2026 causó más de 10 000 muertes adicionales, incluyendo 5700 solo en Francia. ¿Es este otro ejemplo de que el clima de hace algunas décadas ya no existe?

Cordero — Las olas de calor son la manifestación más letal del calentamiento global.

Por ejemplo, cuando alguien escucha que la temperatura global aumentará uno o dos grados, podría pensar: bueno, eso no es mucho. Este es también un aspecto difícil de comprender para muchos: dentro de estos «pequeños» aumentos en las temperaturas promedio se esconden fuertes subidas de temperatura en tan solo unos días.

Se trata de olas de calor: aumentos bruscos de la temperatura que se producen con creciente frecuencia a medida que aumenta la temperatura media global.

La frecuencia de las olas de calor ha aumentado entre un 200 % y un 300 %, dependiendo de la región tropical que se observe. En mi ciudad natal, Guayaquil, Ecuador, por ejemplo, la frecuencia de las olas de calor ha aumentado casi un 400 % desde la década de 1980.

Las olas de calor son, con diferencia, el peligro climático más letal, y se estima que ya están causando la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo.

¿Por qué esto no es noticia? Porque cuando alguien muere, nunca recibe un certificado de defunción que indique: «falleció a causa de una ola de calor». Por ahora, la única forma que tenemos de detectar estas muertes es a través de las estadísticas de exceso de mortalidad, que se dan a conocer una vez que el evento ha terminado.

Durante la última ola de calor en Europa, en junio de 2026, los habitantes de París estuvieron expuestos a temperaturas casi 15 grados superiores a lo normal. Estas temperaturas representan un grave riesgo para las personas mayores.

Las estadísticas indican que cuando una persona tiene más de 65 años y no tiene acceso a aire acondicionado, el riesgo de morir durante una ola de calor se duplica.

Cuando hablamos del calentamiento global, el aumento porcentual de los riesgos a los que nos enfrentamos es asombroso. Pero, lamentablemente, todavía no calan hondo en mucha gente.

BBC — Copérnico, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, afirma que Europa se está calentando al doble de velocidad que el resto del planeta. ¿Cuál es la razón de esto?

Cordero — No es solo Europa. El hemisferio norte se está calentando casi el doble de rápido que el hemisferio sur. Una de las razones es que hay menos océano en el hemisferio norte que en el hemisferio sur.

En el hemisferio sur, tenemos muy poca masa continental: una pequeña parte de África, Oceanía y una parte de Sudamérica, nada más.

El hecho de que el hemisferio norte tenga más tierra firme implica que se calienta más rápidamente, ya que la tierra responde a la radiación con mayor rapidez que el océano. Por ello, la tasa de calentamiento oceánico tiende a ser menor que la de la superficie continental.

Pero hay un elemento adicional: el Ártico. El Ártico es, con diferencia, la región del mundo que se está calentando más rápidamente.

La razón es lo que se conoce como retroalimentación. El exceso de calor está derritiendo el hielo que cubre el océano Ártico. Cuando el hielo se derrite, el océano oscuro queda expuesto, lo que, al absorber más radiación solar, provoca que se derrita aún más hielo.

Este círculo vicioso explica por qué el Ártico se está derritiendo tan rápidamente. Debido a su vasta extensión, el Ártico termina arrastrando consigo a todo el hemisferio norte y a Europa, el continente más cercano a la región.

BBC — ¿Qué está pasando en el hemisferio sur?

Cordero — El calentamiento global es un fenómeno mundial, pero no todo el planeta se está calentando al mismo ritmo.

El hemisferio sur se está calentando más lentamente, entre otras razones, porque alberga la región del mundo que se calienta más lentamente: la Antártida.

No es que no estemos enfrentando problemas en el hemisferio sur, pero, en lo que respecta al calentamiento global, estamos un poco rezagados con respecto al hemisferio norte.

BBC — ¿Por qué la situación en la Antártida es tan diferente a la del Ártico?

Cordero — La diferencia radica en que el Ártico es un océano cubierto de hielo, mientras que la Antártida es un continente. Es decir, la mayor parte del hielo en la Antártida no está en contacto con el océano, sino con roca continental. Al no estar en contacto con el océano, no se produce el círculo vicioso que explicamos anteriormente, que acelera el deshielo del Ártico.

Además, la capa de hielo que cubre el Ártico es mucho más delgada; tiene apenas unos pocos metros de espesor. En el caso de la Antártida, la masa de hielo que cubre el continente antártico tiene, en promedio, dos kilómetros de espesor.

Esta capa de hielo es tan gruesa que, afortunadamente, tardará varios siglos en derretirse.

BBC — La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos declaró oficialmente la llegada de El Niño en junio. ¿Qué se puede esperar en Latinoamérica de la combinación de El Niño y el cambio climático?

Cordero — El Niño es, en general, el fenómeno climático más influyente del planeta, causando diferentes tipos de anomalías.

Hay uno de ellos que tiene una sola señal: la anomalía de temperatura. En definitiva, El Niño es un calentamiento de la temperatura superficial del Pacífico, y esta zona de calentamiento es tan extensa que termina elevando la temperatura media global.

Por lo tanto, si 2026 no es el año más caluroso registrado, 2027 lo será.

La segunda anomalía provocada por El Niño es que causa lluvias muy intensas en algunas partes del planeta y favorece las sequías en otras.

Por ejemplo, se prevén sequías potencialmente históricas este año en la cuenca del Amazonas, la sierra boliviana, Sudáfrica y el sudeste asiático.

Por otro lado, se esperan abundantes lluvias en Oriente Medio, el sur de Estados Unidos, el norte de México, el centro de Chile, el sur de Brasil y el centro de Argentina.

El calentamiento global agrava muchos de los impactos de El Niño.

Por ejemplo, las sequías que El Niño ya propiciaba en la cuenca del Amazonas ahora son mucho más severas. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, al calentar la atmósfera, acaba resecando el suelo. Las sequías severas no solo se deben a la falta de lluvia, sino también a las altas temperaturas que resecan la tierra.

Por otro lado, al elevar las temperaturas, el calentamiento global también aumenta la humedad en la atmósfera. Y esta humedad, al condensarse, puede provocar precipitaciones.

Por lo tanto, las regiones que ya recibieron más lluvia durante los años de El Niño podrían enfrentarse a precipitaciones aún más intensas debido al calentamiento global.

BBC — Ante este panorama de fenómenos extremos, ¿ve usted algún signo positivo de esperanza?

Cordero — Sí. Aunque no lo parezca, soy optimista.

En el ámbito de la mitigación, es decir, la reducción de emisiones, estamos avanzando a un ritmo que habría sido impensable hace una década.

Se han producido avances extraordinarios en la transición energética en los países en desarrollo, y en algunos muy importantes, como China, la transición a las energías renovables avanza a toda velocidad.

La transición ya se está produciendo en gran parte del llamado sur global, y esto me da esperanza de que las emisiones de gases de efecto invernadero comiencen a disminuir antes de lo que imaginamos.

Además, existe una cuestión muy importante: la adaptación al cambio climático. Muchos países, gracias al desarrollo económico, están accediendo a tecnologías que les permitirán afrontar los peores impactos del cambio climático con menos pérdidas humanas y menos daños materiales.

Afortunadamente, la普及 del aire acondicionado también está avanzando rápidamente, no solo en Europa, sino en el resto del mundo.

Por lo tanto, aunque la situación climática actual es muy mala, diría que nunca hemos estado tan preparados para afrontar un desafío global.

Creo que, dentro de unas décadas, podremos empezar a hablar del calentamiento global como un problema bajo control. Esa es mi opinión, pero reconozco que no coincide con el consenso científico mundial. El consenso es menos optimista.

Suelo ser optimista porque provengo del campo de la investigación del ozono. El agujero en la capa de ozono en la década de 1980 fue un problema existencial para la humanidad.

Si el agujero en la capa de ozono se hubiera expandido y destruido la capa de ozono del planeta, la vida humana en la Tierra se habría vuelto imposible. Afortunadamente, este problema está bajo control.

El éxito que hemos tenido con el agujero en la capa de ozono me da esperanza de que podremos afrontar, aunque no sin sufrimiento ni dificultades, el reto del calentamiento global.

BBC — Estados Unidos, Canadá y otros países han estado intentando aumentar la exploración de combustibles fósiles. ¿A qué cree que se debe esto, teniendo en cuenta la evidencia científica?

Cordero — Mitigar el cambio climático implica eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, es evidente que hay países que producen estos combustibles y que no tienen ningún interés en la transición a fuentes renovables.

Cuando se habla de países productores de petróleo, generalmente se piensa en Arabia Saudita, Noruega o Estados Unidos. Pero en Sudamérica, por ejemplo, es poco probable que mi país natal, Ecuador, se convierta en un defensor de la transición energética a corto plazo, ya que su principal producto de exportación es el petróleo.

Aun así, creo que la época dorada de los combustibles fósiles está llegando a su fin.

India y China están avanzando rápidamente en la transición energética. Ninguno de estos dos grandes países posee abundantes reservas de petróleo, por lo que para ellos la transición energética resulta económicamente ventajosa.

Obviamente, la transición a las energías renovables no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Pero los países del Golfo y algunos países de nuestra región deberían reflexionar sobre qué van a hacer y qué van a vender.

Porque este producto tóxico que hemos estado vendiendo, esta especie de droga atmosférica que es el petróleo, es un producto que se quedará sin consumidores antes de lo que imaginamos.

BBC — Algunos afirman que, debido al cambio climático, existe una «nueva normalidad» a la que debemos adaptarnos. Otros, en cambio, sienten angustia. ¿Qué opinas sobre lo que estamos viviendo actualmente en el planeta?

Cordero — En primer lugar, no me gusta usar esta expresión de que tenemos que acostumbrarnos a una «nueva normalidad».

Una persona puede acostumbrarse a un clima nuevo cuando se muda a otro país, por ejemplo. Pero el cambio climático no funciona así, porque es un proceso continuo: vivimos en un estado de deterioro constante.

Es muy difícil y estresante tener que adaptarse continuamente a una nueva realidad.

Esta «anomalía» dificulta enormemente la adaptación y complica el desarrollo económico de la mayor parte de la población mundial en los países del Sur Global, que aún dependen de la actividad agrícola. La agricultura depende en gran medida de lluvias regulares y un clima estable.

La lección es que no existe una «nueva normalidad». Debemos crearla estabilizando el clima, y ​​para ello, necesitamos dejar de usar combustibles fósiles. No hay otra alternativa.