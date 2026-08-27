En medio de la fuerte tensión diplomática, Estados Unidos y Brasil se enfrentan por la designación de un funcionario clave en la OEA

Donald Trump y Lula da Silva durante su último encuentro en Kuala Lumpur, (Malasia) Donald Trump y Lula da Silva durante su último encuentro en Kuala Lumpur, (Malasia)

Fuente: Infobae

Román Lejtman

La administración Donald Trump y el gobierno de Lula da Silva chocan en la OEA por la metodología para designar al próximo relator especial para la libertad de expresión, que funciona bajo competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estados Unidos no cuestiona la independencia de la CIDH y respeta su prestigio institucional, pero tiene profundas dudas respecto al procedimiento que está utilizando para designar al futuro relator que promueve y protege la libertad de pensamiento y expresión en América Latina.

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En este contexto, la representación diplomática de Estados Unidos en la OEA propuso que se analice en el Comité Permanente de la OEA cómo la CIDH designa al relator especial para la libertad de expresión.

Benoni Belli -embajador de Brasil en la OEA- rechazó la iniciativa de la Casa Blanca con un discurso que exhibe las diferencias políticas e ideológicas entre Lula y Trump.

“Se trata de un claro intento de interferencia en la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pretender cuestionar criterios de un proceso selectivo en curso, cuando inclusive ya se encuentra publicada la lista de finalistas. Y teniendo en cuenta que los criterios son los mismos desde hace 20 años y son conocidos por todos”, sostuvo Belli.

Y completó: “Intentar cambiar las reglas del juego cuando el juego está en curso no es solo contrario al Estado de derecho y a la seguridad jurídica; constituye igualmente una injerencia indebida en los trabajos de un órgano independiente de protección y promoción de los derechos humanos. Lo que nos parece intolerable por crear un peligroso precedente que tiende a minar los cimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Belli es un hábil diplomático que conoce las reglas de juego en la OEA, y pidió una votación en el Comité Permanente para determinar si se debatía la propuesta de Estados Unidos, que no cuestionaba la independencia e integridad de la CIDH.

Fue derrota para la administración Trump: necesitaba 18 votos para validar su proyecto y sólo obtuvo 15.

Aliados regionales de la Casa Blanca, como Bolivia, Panamá y Surinam se abstuvieron y de esta manera beneficiaron a Brasil, que fue respaldado sin objeciones por México y Uruguay.

Miembros de la CIDH evalúan las propuestas de los diez finalistas para la Relatoría de Libertad de Expresión y abren el proceso de observaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae) Miembros de la CIDH evalúan las propuestas de los diez finalistas para la Relatoría de Libertad de Expresión y abren el proceso de observaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CIDH se había preparado por el debate, y ante la jugada sorpresiva de Brasil, optó por enviar una carta a todos los representantes de la OEA para defender su método al momento de la designación del próximo relator especial para la Libertad de Expresión (RELE).

“La metodología de la valuación se basó en la evidencia documental presentada por las personas candidatas, incluidos los formularios de aplicación y los currículos vitae, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria pública”, explica la carta que firma Tania Reneaum Panszi, secretaría ejecutiva de la CIDH.

La presentación formal de Reneaum Panszi no satisfizo todas las expectativas de Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos.

Y a través de una presentación con ajustado wording diplomático, Rizutto rescató el valor institucional de la CIDH y desplegó una sucesión de argumentos para explicitar los cuestionamientos que tiene Estados Unidos frente al método que se utiliza para nombrar al futuro relator especial.

Facsímil de la presentación realizada por el embajador Rizutto para cuestionar el método que usa la CIDH para designar al próximo relator especial Facsímil de la presentación realizada por el embajador Rizutto para cuestionar el método que usa la CIDH para designar al próximo relator especial

Infobae accedió en exclusiva a la presentación de Estados Unidos, que afirma lo siguiente sobre la designación del relator especial para la libertad de expresión:

–“Estados Unidos aprecia la decisión de la Comisión de brindar información adicional sobre el proceso y agradece la oportunidad de continuar el diálogo constructivo que esperábamos sostener en el Consejo Permanente el 19 de agosto. Aunque ese punto propuesto en la agenda no se llevó a cabo, la comunicación posterior de la Comisión ha avanzado de manera útil el intercambio al proporcionar información fáctica adicional para que los estados miembros la revisen durante el período de consulta pública.

-“Estados Unidos aborda estas cuestiones con pleno respeto por la autonomía e independencia de la CIDH. No buscamos decirle a la Comisión a quién debe seleccionar. La decisión corresponde propiamente a los Comisionados. Nuestro interés es garantizar que los Comisionados puedan ejercer su criterio independiente a través de un proceso que sea transparente, creíble y reflejo del Hemisferio al que la Comisión sirve.

-“Estados Unidos ha apoyado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión desde sus primeros días y durante mucho tiempo ha considerado a la Oficina como un instrumento importante para defender a periodistas, sociedad civil, voces religiosas, oposición democrática y ciudadanos que ejercen su libertad de expresión tanto en línea como fuera de ella”.

-“Reconocemos la aclaración de la Comisión de que se recibieron 145 solicitudes, que 127 avanzaron a la evaluación técnica y que, a partir del 17 de julio, los Comisionados tuvieron acceso a los expedientes individuales de los 145 solicitantes, junto con el informe técnico de preselección, las matrices de evaluación y los análisis documentales de respaldo. También tomamos nota de la declaración de la Comisión de que la totalidad de los miembros de la CIDH participó en el proceso y seleccionó por unanimidad a los diez finalistas”.

-“Al mismo tiempo, el “acceso” a la totalidad de los expedientes de los solicitantes no es necesariamente lo mismo que la presentación de todas las solicitudes a los Comisionados para su revisión comparativa y deliberación. Por lo tanto, agradeceríamos una aclaración adicional sobre el grupo de candidatos identificados a través del proceso técnico de preselección y presentados al pleno para su consideración activa».

-“Esa distinción es particularmente importante dada la información disponible para nosotros que indica que la preselección técnica puede haber producido una lista de trabajo de aproximadamente 16 candidatos antes de que los Comisionados seleccionaran a los diez finalistas”.

-“Agradeceríamos una aclaración sobre si las deliberaciones de los Comisionados se centraron inicialmente en ese grupo; cómo se identificó a esos candidatos; y qué mecanismo existía para que los Comisionados llevaran a candidatos adicionales del grupo elegible más amplio a una consideración activa”.

“Por lo tanto, agradeceríamos más información sobre cómo el análisis técnico y las matrices informaron cuáles solicitantes recibieron consideración activa en el pleno, a diferencia de estar técnicamente disponibles para la revisión de los Comisionados”.

-“La composición de la lista corta pública también continúa planteando preguntas legítimas con respecto a la representación. Los diez finalistas son nacionales de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. No hay finalistas de Estados Unidos, Canadá ni de ningún estado miembro del Caribe y, según las nacionalidades anunciadas públicamente, no hay finalistas de jurisdicciones de derecho consuetudinario (common law)”.

-“Por lo tanto, tomamos nota con interés de la explicación de la Comisión de que la representación geográfica puede considerarse como un factor complementario en la etapa de entrevistas cuando los candidatos estén comparativamente cualificados. Agradeceríamos un mayor diálogo sobre si la representación geográfica y de sistemas jurídicos puede informar significativamente un proceso y de qué manera, si los candidatos de ciertas regiones o tradiciones jurídicas ya no están representados para cuando se alcanza esa etapa de entrevistas”.

“-Agradeceríamos información adicional sobre cómo las observaciones enviadas por los estados miembros y la sociedad civil durante este período informarán la decisión de la Comisión para identificar a los cinco candidatos que serán entrevistados y, cuando corresponda, si la información recibida durante la consulta podría llevar a los Comisionados a reconsiderar aspectos de su evaluación anterior.

–“Estas son preguntas institucionales ofrecidas con un espíritu constructivo. La transparencia no disminuye la autonomía de la Comisión; la fortalece. Explicar claramente cómo se evaluó a los candidatos, cómo los Comisionados ejercieron su criterio independiente y cómo se considerarán las observaciones de los estados miembros solo puede mejorar la confianza en la Relatoría Especial y en la Comisión en general”.

Albert Ramdin, secretario General de la OEA, y Rizutto, embajador de Estados Unidos, durante un encuentro oficial en Washington Albert Ramdin, secretario General de la OEA, y Rizutto, embajador de Estados Unidos, durante un encuentro oficial en Washington

En este complejo escenario, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH redacta otra carta explicativa del procedimiento que utiliza para designar al relator especial. Se aguarda que en las próximas horas, esa presentación formal llegue a todas las delegaciones diplomáticas de la OEA.

Las dudas de Estados Unidos y sus socios estratégicos en América Latina se enfocan en un proceso burocrático de selección que en la OEA se conoce como “TALEO”.

Y la intención del embajador Rizutto, que está muy preocupado por los mecanismos de elección del RELE, es que la CIDH despeje todos los interrogantes sobre la aplicación del TALEO.

Hay una preocupación legítima de Estados Unidos y sus aliados en el continente respecto a la elección del próximo relator especial.

La Casa Blanca teme que Brasil condicione a la CIDH para nominar a un relator que ejecute la agenda regional de Lula, en un momento de fuerte tensión diplomática con Trump.