Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico «como nunca antes se ha visto» por el bloqueo a Ormuz

El titular del Departamento del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, adelantó que la próxima semana Washington podría sancionar nuevas medidas contra el régimen iraní y afectar sus arcas, ya afectadas por la operación naval del Centcom en Medio Oriente.

Fuente: Infobae.com El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , advirtió el jueves sobre un aislamiento económico sin precedentes contra Irán y anticipó nuevas sanciones que se anunciarán la próxima semana. En diálogo con la cadena de televisión Newsmax , el funcionario remarcó que la presión internacional se intensificará si el régimen iraní continua con su bloqueo de facto al estrecho de Ormuz . Bessent señaló que la estrategia será “una combinación de aislamiento económico como nunca antes se ha visto en el mundo”. El funcionario que integra la administración del presidente Donald Trump agregó que el continuo bloqueo de la vía marítima “impedirá que cualquier cosa entre o salga de los puertos iraníes”. El titular del Departamento del Tesoro estadounidense detalló que la política estadounidense combinará la asfixia financiera con el cierre del acceso marítimo, comparando la situación con los casos de La Habana y Caracas. eju.tv



“Venezuela se derrumbó de inmediato cuando impusimos el bloqueo”, recordó Bessent en declaraciones a la cadena estadounidense, subrayando la expectativa de un impacto severo si se replica la estrategia sobre la república islámica. Por su parte, el vicepresidente JD Vance expuso en Fox News las prioridades de la administración: “El objetivo número uno es mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país”, mientras que “el objetivo número dos” es “asegurarse que Irán nunca obtenga un arma nuclear”. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Estas definiciones endurecen la postura oficial de Washington respecto al régimen iraní, mientras la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos aflora nuevamente en Medio Oriente. Tanto Washington como Teherán mantienen posiciones inflexibles respecto a las condiciones para la reapertura de Ormuz, lo que refuerza el escenario de confrontación y limita las opciones de diálogo.

El recién designado jefe de la unidad paramilitar Basij de Irán aseguró el jueves que el estrecho de Ormuz está “bajo el control y la gestión de Irán”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había afirmado que su país mantiene “control total” sobre esta estratégica vía marítima. La disputa verbal subraya la relevancia del estrecho, por donde circula una parte fundamental del comercio mundial de hidrocarburos.

Según datos proporcionados por Kpler, empresa especializada en seguimiento de embarcaciones, en las últimas 24 horas se registraron 14 cruces de buques en la zona, de los cuales 11 ocurrieron por la franja que Irán declara bajo su control. El tráfico marítimo también mostró un incremento en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el otro extremo de Arabia, donde se contabilizaron 40 embarcaciones, incluyendo buques “fantasma” no registrados oficialmente.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que actualmente opera en Medio Oriente, anunció la creación de Task Force Falcon Strike, la primera fuerza multinacional de drones de ataque de su historia, con el objetivo de integrar a socios regionales en el desarrollo y uso de sistemas no tripulados durante el conflicto con el régimen iraní. Según el comunicado difundido por el organismo militar con sede en Tampa, Florida, la unidad operará drones de ataque de un solo uso, capaces de desplegarse desde el aire, la superficie marina y el entorno submarino. La puesta en marcha de Falcon Strike se produce nueve meses después de la formación de Task Force Scorpion Strike, el primer escuadrón estadounidense dedicado exclusivamente a drones de ataque en Medio Oriente. La agencia Reuters detalló que esta unidad realizó en diciembre el primer lanzamiento de un dron aéreo de ataque desde un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos y, en julio, empleó por primera vez vehículos marítimos no tripulados contra instalaciones portuarias iraníes.