Fiscalía allana casa de cambios donde Cerimedo presuntamente recibió 400.000 dólares en transacciones

Tras el allanamiento a un inmueble en Calacoto, el cuarto en La Paz, la Fiscalía informó que se trataba de una casa de cambios donde Fernando Cerimedo presuntamente realizó transacciones por 400.000 dólares. Además, se reportó la aprehensión de dos personas y la fuga del representante legal.

“Se ha establecido que esta casa de cambios internacional era donde el señor Cerimedo recibía dinero y también venía y entregaba dinero para repartir a otros lugares”, señaló el fiscal Miguel Cardozo.

El fiscal señala que las primeras investigaciones apuntan a que en esta casa de cambios Cerimedo recibió cerca de 400.000 dólares.

Explicó también que durante el operativo el representante legal de este emprendimiento fugó con rumbo desconocido en poder de unos 700.000 dólares que sacó de las cajas fuertes que se encontraban en el lugar.

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En principio reportes preliminares señalaban que tres personas habían fugado de este lugar; sin embargo, el fiscal señaló que una mujer quedó arrestada, un hombre quedó aprehendido, y el representante legal es el que fuego con el dinero de las cajas fuertes.

El fiscal considera que es prematuro hablar de lavado de dinero; sin embargo, por la manera en que salió el representante legal, no se descarta esta situación.