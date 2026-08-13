Gobernación del Beni coordina acciones para proteger la red vial ante desvío del río Maniquí

Con el objetivo de definir acciones inmediatas de prevención y mitigación ante el desvío del cauce del río Maniquí en el sector de Puerto Arenales, resguardando la infraestructura de la Red Vial Fundamental, La Gobernación del Beni, a través de su brazo operativo, la Secretaria Departamental de Obras Públicas y Servicios participó en una reunión interinstitucional en el municipio de San Borja.

Fuente: Prensa Gobernación del Beni

La reunión contó con la participación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el alcalde de San Borja, Hernán Onofre Arias Antelo, el corregidor de San Borja Amadeo Serruto, además de Representantes vecinales y sociales, en las conclusiones se determinó mantener desplegado un equipo multidisciplinario de especialistas en hidráulica, medio ambiente y topografía para concluir el levantamiento de datos en campo y fundamentar las obras de contención definitivas. permitiendo articular esfuerzos entre los diferentes niveles del Estado y los sectores sociales, priorizando la protección de la carretera, la seguridad de los usuarios y la prevención de posibles daños ocasionados por el desplazamiento del cauce del río Maniquí.

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