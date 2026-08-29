Gobierno de Chile niega vínculos con Fernando Cerimedo tras denuncias

El Ministerio del Interior del vecino país desestima vínculos con la firma del consultor tras una denuncia de la oposición en Fiscalía.

Ximena Rodriguez

Imagen: Biobio Chile.

Fuente: Red UNO

El Ejecutivo chileno aclaró su postura frente a las acusaciones sobre un eventual nexo con el estratega argentino Fernando Cerimedo. En ese contexto, el medio BioBio Chile reportó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez se refirió al tema asegurando que “el Gobierno de Chile no tiene ninguna vinculación con esa persona, todo lo vinculado con la campaña del hoy Presidente está aprobado, rendido”.

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La polémica cobró fuerza tras conocerse los antecedentes laborales del consultor en el marco de los comicios constitucionales de 2022.

Frente a la insistencia mediática sobre estos supuestos puentes contractuales, las autoridades reiteraron que “no hay vínculo alguno que nosotros podamos reconocer y explicar”.

El asesor enfrenta un complejo escenario judicial en Bolivia que incluye acusaciones por graves delitos como enriquecimiento ilícito y violencia.

Paralelamente, parlamentarios de la oposición formalizaron requerimientos legales ante el Ministerio Público en Valparaíso para indagar posibles responsabilidades. Las indagatorias judiciales en Bolivia derivaron en la detención preventiva del consultor por presuntas actividades ilícitas mediante granjas de cuentas automatizadas.

La denuncia interpuesta por el diputado chileno Juan Santana busca determinar si los hechos conocidos en las últimas semanas revisten carácter de delito en el país.

Fuente: Red UNO