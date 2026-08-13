La Felcn afectó las finanzas del narcotráfico con una incautación valorada en más de $us 190 mil en Oruro

Golpe al narcotráfico: Incautan droga valuada en más de $us 190 mil en Oruro.

Incautación de droga en Oruro

Fuente: https://lapatria.bo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó una importante intervención en Oruro, afectando las finanzas del narcotráfico en más de 190 mil dólares estadounidenses. Esta acción se llevó a cabo tras la incautación de más de 88 kilogramos de cocaína y 200 frascos de ketamina en la ruta Oruro – Pisiga. Además, se aprehendieron a tres personas implicadas en delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas y microtráfico.

Detalles del operativo

El director departamental de la Felcn en Oruro, teniente coronel Oliver Rey Chuquimia Lima, presentó los resultados de los operativos antinarcóticos realizados durante la última semana. Según el reporte oficial, el operativo principal se ejecutó en la carretera internacional Oruro – Pisiga, específicamente en el puesto de control de la tranca Vito Challacollo.

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Durante esta intervención, los agentes antinarcóticos interceptaron un camión marca Foton, color plateado, conducido por una mujer de 29 años. El nerviosismo mostrado por la conductora al momento del abordaje policial motivó una inspección detallada del vehículo.

Descubrimiento de la droga

En el procedimiento, los efectivos detectaron pernos alterados en la parte inferior del chasis que ocultaban un compartimento de doble fondo, conocido técnicamente como “macaco”. En el interior de esta estructura oculta, el personal policial halló tres bolsas de yute con 88 paquetes pequeños que contenían un total de 88,45 kilogramos de cocaína húmeda.

Asimismo, se encontraron cajas con 200 frascos de vidrio de 100 mililitros cada uno, sumando un total de 20 litros de ketamina, un anestésico veterinario sujeto a fiscalización estricta por la Ley 1008 de Sustancias Controladas.

Aprehensión y seguimiento judicial

La conductora del camión fue aprehendida inmediatamente e investigada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores. Tras su aprehensión, la imputada se acogió al derecho constitucional al silencio durante su declaración informativa.

Operativos continuos contra el narcotráfico

Chuquimia Lima también detalló que, paralelamente al operativo en la carretera hacia Pisiga, las labores de control urbano permitieron la aprehensión de otras dos personas vinculadas a redes de microtráfico en la ciudad de Oruro.

El jefe policial ratificó que las operaciones antinarcóticos continuarán en la región y adelantó que se tienen programadas nuevas intervenciones en puntos estratégicos del departamento. Además, se intensificarán los controles en áreas urbanas para el fin de semana.