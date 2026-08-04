Guabira golea 3-0 y hunde a Real Tomayapo en la tabla

Los rojos del norte cruceño con esta victoria se meten momentáneamente entre los primeros lugares y hunde al cuadro tarijeño que mira de reojo el fantasma del descenso.

Fuente: Diez.bo

Guabirá estuvo lejos de mostrar su mejor versión en la primera mitad y terminó marchándose al descanso en desventaja frente a Real Tomayapo, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la División Profesional, disputado en el estadio Gilberto Parada de Montero.

El conjunto tarijeño, urgido por sumar para salir de los últimos lugares de la tabla, asumió la iniciativa desde los primeros minutos.

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La ocasión más clara llegó por intermedio de Guerra, quien estuvo cerca de abrir el marcador, aunque falló en la definición. Con el transcurrir de los minutos el partido perdió intensidad. Hasta la media hora, el trámite se volvió equilibrado, con un Guabirá impreciso, de escasa generación ofensiva, y un Real Tomayapo desordenado en la elaboración, pero con mayor determinación para buscar el arco rival.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraría sin emociones, llegó la jugada que rompió el cero. A los 43 minutos, Rafinha sacó un remate que exigió la intervención de la defensa tarijeña. Sin embargo, Bejarano rechazó de manera defectuosa y dejó el balón servido para Peredo, quien aprovechó el regalo y, de cabeza, venció a Cárdenas para decretar el 1-0 con el que se fue la primera etapa.

Goles y expulsiones

El complemento comenzó con la misma intensidad con la que terminó la primera etapa, aunque el panorama se complicó rápidamente para Real Tomayapo.

Apenas iniciadas las acciones, Vladimir Gálvez fue expulsado por un codazo sobre Luciano Ursino, mientras que Lisandro Montenegro, que se encontraba en el banco de suplentes, también vio la tarjeta roja por insultar al cuarto árbitro.

La situación del conjunto tarijeño empeoró cuatro minutos después, cuando, a los 62 minutos, Alexis Ribera fue expulsado por un fuerte pisotón sobre Rafinha, dejando a su equipo con apenas nueve futbolistas en el campo.

Con una amplia superioridad numérica, Guabirá tomó el control absoluto del encuentro. A los 68 minutos, Rafinha ejecutó un preciso tiro libre al corazón del área, Añez prolongó el envío de cabeza y el balón quedó servido para que Garzón, con un potente derechazo y anota el segundo.

El tercer tanto llegó a los 73 minutos. Un preciso centro de Melgar desde el sector izquierdo encontró una deficiente salida del arquero Cárdenas, quien falló en el cálculo y dejó el balón servido para que Cabral solo tuviera que empujarlo al fondo de las redes, sentenciando prácticamente el encuentro.