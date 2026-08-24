Liberan a acusados de minería ilegal cerca de Senda Verde

Tres personas que fueron aprehendidas durante un operativo por presuntos delitos ambientales vinculados con actividad minera ilegal en inmediaciones de Senda Verde, en Coroico, fueron liberadas.

El abogado de Senda Verde, Rodrigo Herrera, explicó que el operativo fue realizado el pasado jueves por la Fuerza Especial de Lucha contra Delitos Ambientales (Felcda) y la instancia ambiental de la Gobernación de La Paz. Durante la intervención se verificó la presencia de un campamento minero y daños ambientales.

“Se evidenciaron tala de bosques, contaminación de ríos y movimiento irregular de tierras, por lo que tres personas fueron aprehendidas”, explicó el abogado.

Sin embargo, posteriormente fueron liberadas durante una audiencia. “Estas tres personas retornaron al lugar, retornaron a la comunidad de Yalaca”, afirmó Herrera, según el reporte de Red UNO.

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El defensor de Senda Verde cuestionó que el proceso se haya desarrollado por la vía de delitos patrimoniales y no por los presuntos delitos ambientales detectados durante el operativo.

La liberación de los tres sujetos genera preocupación porque, según información que recibieron, los comunarios habrían decidido continuar con las actividades mineras e incluso ingresar a Senda Verde. “Estamos muy preocupados porque estas tres personas retornaron al lugar y existe el riesgo de represalias”, sostuvo.

Ante esta situación, la defensa del refugio de animales Senda Verde anunció que presentará una querella formal por los presuntos delitos ambientales y solicitará al Ministerio Público gestionar ante un juez el despliegue permanente de policías en inmediaciones de Senda Verde.