Mueren dos soldados del Ejército de Estados Unidos al estrellarse un helicóptero Apache en Texas

La aeronave, asignada a la base militar de Fort Hood, cayó a tierra alrededor de la 1:30 p.m. hora local, según confirmó el portavoz del Sheriff del Condado de Bell, Cliff Coleman,a NBC. Ambos tripulantes fueron declarados muertos en el lugar por el juez de paz del condado, de acuerdo con Reuters.
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El accidente y el incendio que le siguió
Un funcionario militar citado por The Guardian, bajo condición de anonimato, confirmó que el Apache realizaba un vuelo de entrenamiento cuando se precipitó a tierra. La aeronave no impactó ninguna estructura.
“Se podía ver que fue un choque violento”, declaró Coleman a los periodistas presentes en la escena. Las fotografías difundidas por su propia oficina mostraron a bomberos entre escombros calcinados mientras columnas de humo negro se elevaban desde los restos.
El impacto generó un incendio de pastizal que, según Coleman, se extendía “de forma descontrolada” cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, de acuerdo con BBC. Para las 7:00 p.m. del mismo día, el fuego había quemado 155 acres (unas 63 hectáreas) y estaba contenido en un 85%, informó NBC.
Las víctimas y la respuesta de emergencia
Los nombres de los dos soldados no se han divulgado. El Ejército aplica el protocolo estándar de esperar 24 horas tras notificar a los familiares antes de hacer pública la identidad de las víctimas, según indicó en un comunicado oficial recogido por ABC News. Sus cuerpos fueron trasladados al Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall, ubicado en Fort Hood.
Qué es el AH-64 Apache y cómo opera
El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque bimotor y cuatro palas con capacidad para misiones de reconocimiento armado, combate directo y apoyo a fuerzas terrestres. El Ejército lo describe en su sitio oficial, citado por NBC, como “el vehículo de combate aéreo más avanzado del mundo”.
La aeronave lleva dos tripulantes: el piloto ocupa el asiento trasero y el copiloto-artillero va en la posición delantera, según detalló BBC. Fort Hood, la base a la que estaba asignado el aparato siniestrado, abarca 86.994 hectáreas de terreno abierto que el Ejército utiliza para el entrenamiento de fuerzas pesadas, de acuerdo con The Guardian.
La investigación y quién la lidera
La División de Investigación Criminal de Fort Hood asumió la conducción de la investigación. Las autoridades no anunciaron de inmediato ninguna causa del accidente.
Fort Hood no es ajena a tragedias aéreas durante ejercicios. En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló en un entrenamiento en la misma zona, según The Guardian.
El general de brigada Ethan Diven, comandante en funciones de la 1.ª División de Caballería, emitió un comunicado en el que expresó que “la prioridad inmediata es asegurar el lugar y apoyar los esfuerzos de respuesta inicial”. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”, agregó.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en X: “Hoy, un helicóptero Apache se estrelló en el Condado de Bell durante operaciones de Fort Hood, y mató a dos miembros de nuestras fuerzas militares”. Abbott pidió oraciones para las familias de los soldados y para la comunidad de Fort Hood, y escribió que “Texas está eternamente en deuda con quienes sirven a nuestro estado y a nuestra nación”.