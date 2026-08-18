Oriente tenía el empate en sus manos pero lo dejó escapar a los 93 minutos

El uruguayo Roldán había anotado el 1-1 parcial frente a The Strongest con un golazo al ángulo desde unos 35 metros, pero la alegría se volvió amargura con la segunda conquista del Tigre.

Fuente: Diez.bo

Oriente Petrolero estaba a minutos de llevarse un empate, pero terminó perdiendo 2-1 frente a The Strongest este martes en el estadio Hernando Siles, por la primera jornada del Grupo C.

Quizá sea inmerecido el castigo por lo hecho en el segundo tiempo, cuando ganó fuerza en ataque y puso en apuros al atigrado.

Su sacrificio encontró un fruto con un golazo del uruguayo Ricardo Nahuel Roldán para el 1-1 parcial a los 81 minutos, pero todo lo bueno hecho en la segunda parte se derrumbó con la segunda conquista del Tigre en el tercer minuto de adición y regresa a Santa Cruz con las manos vacías en su estreno en la Copa.

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El partido

Como los caminos hacia el arco de Alejandro Torres estaban cerrados, The Strongest rápido cambió la fórmula de ataque apelando a los tiros de media distancia.

Dos veces respondió el arquero ante remates de Kevin Salvatierra. Antes puso una mano para mandar la pelota al tiro de esquina tras un tiro de Gabriel Sotomayor.

De una jugada bien elaborada llegó la apertura del marcador, Roy Ribertt sacó un remate que contuvo a medias el golero y ahí apareció Kevin Romay para la conquista a los 36 minutos.

En la segunda parte cambió el libreto porque Oriente ganó fuera en ataque con el ingreso de Roldán, quien a veces intentó solo llegar hasta el arco de Diego Valdivia.

La última línea también se dio modos para neutralizar el juego atigrado. Volvió a aparecer Torres para intervenir y evitar que el Tigre aumente la diferencia. Luego un tiro de Darwin Lom se fue apenas desviado.

De tanto intentar llegó el transitorio empate, Roldán controló el balón, se acomodó a su perfil zurdo y soltó una bomba desde unos 35 metros al ángulo derecho del arquero Valdivia cuando corría el minuto 81.

A esa altura el Tigre jugaba con uno menos por la expulsión de Kevin Chacón, quien ni un minuto antes había entrado a la cancha y protagonizó una fuerte entrada sobre un rival.

Se hizo áspero el juego por el fuerte contacto físico, pero esta vez el árbitro Jordy Alemán entendió que no hubo intento de agresión sobre Raúl Castro y Lom.

A los 93 se derrumbó la ilusión orientista con el gol de Martín Chiatti, sacó provecho de una serie de rebotes en el área y en la puerta del arco anotó el 2-1 definitivo.

Hubo una tercera conquista del Tigre a los 96 minutos anotado por Gabriel Sotomayor, pero a instancias del VAR se anuló la conquista por una falta de Víctor Cuéllar sobre Franz González.