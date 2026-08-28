Parlamentarios respaldan a la Fiscalía ante intento de persecución policial por caso Cerimedo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió que quienes intenten interferir en el proceso deberán “atenerse a las consecuencias”.

El senador de Libre, Leonardo Roca. Foto: Archivo

Fuente: DTV

Parlamentarios manifestaron este viernes su respaldo a la Fiscalía y defendieron la independencia del Ministerio Público frente a las presuntas presiones y seguimientos a fiscales que investigan el caso Fernando Cerimedo, luego de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtiera que quienes intenten interferir en el proceso deberán “atenerse a las consecuencias”.

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El diputado Gustavo Gutiérrez expresó su “respaldo firme” a la Fiscalía y sostuvo que el Ministerio Público “no puede ser intimidado, amordazado ni sometido a presiones políticas o intereses particulares”.

Asimismo, afirmó que la investigación debe continuar “con plena independencia, firmeza y transparencia, hasta las últimas consecuencias”.

“Nadie está por encima de la ley. La versad no se negocia y la justicia no se silencia”, afirmó.

Por su parte, el senador de Libre, Leonardo Roca, manifestó su “respaldo total a la independencia de la Fiscalía” y advirtió que nadie puede “presionar, amedrentar o hacer seguimiento a los fiscales” que investigan el caso Cerimedo.

Roca señaló que “si funcionarios del Gobierno pretenden intimidar a quienes investigan el caso Cerimedo, eso es un ataque directo a la independencia judicial y una señal gravísima de que hay algo que quieren tapar.

“La Fiscalía tiene la obligación constitucional de investigar sin miedo y sin favores, sea quien sea el involucrado. Desde el Senado respaldamos con firmeza a cada fiscal que hace su trabajo sin doblegarse ante el poder. La justicia no se negocia. No se amedrenta. Y no se detiene por presión política. Bolivia exige que este caso se investigue hasta el final, sin excepciones para nadie”, enfatizó.