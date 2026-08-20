Paz afirma que se devolvió $us 8,5 millones de un total de $us 933 millones en depósitos retenidos en los bancos

Paz detalló en sus redes sociales que ya se devolvieron $us 8,5 millones en una primera fase y posteriormente se entregarán $us 48 millones más en una segunda etapa, «camino de devolver la totalidad de los depósitos».



Fuente: ANF

El presidente Rodrigo Paz informó este jueves que se ha devuelto a los ahorristas $us 8,5 millones de un total de $us 933 millones retenidos en el sistema financiero por medidas tomadas en el anterior Gobierno y anunció que completará ese proceso con un plan responsable.

Paz detalló en sus redes sociales que ya se devolvieron $us 8,5 millones en una primera fase y posteriormente se entregarán $us 48 millones más en una segunda etapa, “camino de devolver la totalidad de los depósitos retenidos: $us 933 millones a las personas naturales que confiaron sus ahorros en el sistema financiero boliviano”.

Asimismo, recordó que durante el gobierno de Luis Arce, “miles de bolivianos vieron sus ahorros en dólares atrapados”, mientras se agravaba la crisis por la caída de los ingresos del gas natural, la pérdida de reservas internacionales “y el despilfarro” de los recursos económicos del Estado, “sin plan ni fechas para el ahorrista”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Agregó que eso ha cambiado en su Administración porque se ha presentado un plan de devoluciones escalonadas entre julio de 2026 y julio de 2027, con montos definidos desde $us 1.001 hasta más de $us 50.000.