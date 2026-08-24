¿Por qué la basura está en las calles de La Paz? Esta es la causa del conflicto

Fuente: Unitel

Este lunes, los contenedores de basura del centro y de varias zonas de la ciudad de La Paz amanecieron nuevamente rebasados por los desechos. Los vecinos denuncian que esto genera focos de infección y afecta a las familias.

UNITEL visitó varias zonas de la ciudad paceña, donde constató que las bolsas de basura estaban regadas en plena vía pública. Los residuos se encontraban en las esquinas, cerca de colegios y hospitales públicos.

El problema surge luego de que la empresa La Paz Limpia exigiera, a través de sus trabajadores, un reajuste en los costos de operación del servicio de recojo de basura. Esta situación derivó en una reducción del servicio de recolección.

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Ante esta situación, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que el municipio cumplió con todos los pagos a la empresa La Paz Limpia.

“Nosotros les hemos pagado a la empresa La Paz Limpia con tiempo de anticipación; por tanto, la empresa tiene recursos. No hay justificación”, dijo la autoridad.

Desde la Alcaldía señalaron que, en reiteradas oportunidades, se abrieron espacios de diálogo y se mostró voluntad para alcanzar acuerdos.

Sin embargo, cuando se tenía un acta lista para su suscripción, los representantes de las empresas se negaron a firmarla y plantearon nuevas condiciones que, según el municipio, exceden el alcance establecido por el decreto supremo vigente para la actualización de los pagos a las empresas de aseo.

El alcalde Dockweiler explicó el fin de semana que ya realizó los cálculos correspondientes al incremento asociado al costo de los combustibles y que, adicionalmente, en enero se produjo un ajuste superior al 15% vinculado a la actualización tarifaria de las UFV.

A raíz de la basura acumulada en las calles desde hace más de 10 días, la Defensoría del Pueblo informó este lunes que presentó una acción popular para exigir el restablecimiento del servicio de recojo de residuos en varias zonas de la ciudad de La Paz.

“En cumplimiento de su rol constitucional, ha interpuesto una acción popular en resguardo de tres derechos: el derecho a la salud, la salubridad pública y el medio ambiente, todo ello como consecuencia de la suspensión arbitraria del recojo de basura”, informó la institución en una entrevista con UNITEL.