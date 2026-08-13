Proyecto plantea regular eutanasia y muerte digna en Bolivia

Por Mauricio Diaz Saravia / La Paz

El jefe de bancada de APB Súmate en Diputados, Diego Bráñez, presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte digna en Bolivia.

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La propuesta busca establecer un marco jurídico para pacientes mayores de edad con enfermedades irreversibles y dolores insoportables.

Bráñez aclaró que la iniciativa no pretende “incentivar o legalizar la muerte”, sino otorgar una opción bajo estrictos controles médicos y legales.

El proyecto plantea modificar el artículo 257 del Código Penal, referido al homicidio piadoso, para excluir de responsabilidad a profesionales autorizados.

Proyecto

Para acceder al procedimiento, el paciente deberá ser mayor de edad y contar con diagnósticos de dos médicos independientes.

Además, deberá someterse a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que determinen su capacidad para tomar la decisión de manera consciente.

“Las creencias son tuyas, el dolor es tuyo y la decisión tiene que ser tuya”, afirmó el legislador.

El proyecto establece que una persona en estado vegetativo o con muerte cerebral no podrá acceder al procedimiento, porque no puede expresar su voluntad.

Cuidados paliativos

La propuesta contempla crear un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes.

El sistema brindaría atención gratuita y recibiría las solicitudes para iniciar el procedimiento, además de supervisar el cumplimiento de los requisitos.

La solicitud deberá presentarse por escrito y estará seguida de un periodo de reflexión de 15 días.

Durante ese tiempo se realizarán evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas, además de una revisión por un equipo interdisciplinario.

El paciente podrá desistir de su decisión hasta el último momento antes de la aplicación del fármaco.

Eutanasia

La iniciativa también reconoce la objeción de conciencia de los profesionales y establece que otro médico deberá asumir el procedimiento en 48 horas.

Bráñez sostuvo que el proyecto no contradice la Constitución y se ampara en los artículos 15, 21 y 37.

También anunció mesas de socialización en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para recoger observaciones de distintos sectores, incluida la Iglesia Católica.

El proyecto fue presentado el lunes y podría ser remitido a las comisiones de Constitución o Salud de la Cámara de Diputados.

El legislador afirmó que la propuesta no está cerrada y podrá modificarse durante el proceso de debate parlamentario.

Bráñez también adelantó que prepara otro proyecto relacionado con la donación de órganos y la expresión anticipada de esa voluntad.