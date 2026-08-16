¿Qué está llevando a que cada vez más hombres se sometan a un aumento de pene a pesar de los riesgos?

El procedimiento aumentó la circunferencia de su pene en un 16%, un resultado con el que él y su pareja están muy satisfechos. Afirma que le dio un «aumento de confianza en sí mismo».

Fuente: BBC News Brasil

Jason no quería una «lata de Coca-Cola». Ese es el apodo que se le da a un pene que ha sido agrandado con tanto relleno que se parece a una lata de refresco aplastada.

«Algunas personas exageran», me dice Jason cuando nos encontramos en Manchester, Inglaterra.

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El procedimiento aumentó la circunferencia de su pene en un 16%, un resultado con el que él y su pareja están muy satisfechos. Afirma que le dio un «aumento de confianza en sí mismo».

«Todo sigue funcionando con normalidad», explica Jason, «solo que con un poco más de anchura».

No está claro cuántos hombres como Jason se someten a rellenos de pene . Y no es tan visible en la calle como lo es la popularidad de los rellenos de labios. Hay poca regulación y no existen registros oficiales, ya que cualquiera puede ofrecer el procedimiento.

El aumento de tamaño del pene incluso fue objeto de una extraña teoría conspirativa en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno . Se rumoreaba que los saltadores de esquí masculinos usaban relleno para aumentar la superficie de sus trajes y así saltar más lejos.

Sin embargo, algunos hombres han terminado en urgencias con el pene oscurecido y la piel descamada tras una intervención fallida. La Asociación Británica de Cirujanos Urólogos ha emitido advertencias a los hombres que se someten a estos procedimientos.

¿Por qué hacen esto los hombres? ¿Y cuáles son los riesgos, después de todo?

Jason nos habló con franqueza, pero de forma anónima, sobre su decisión de someterse a un tratamiento de relleno. Estaba contento con la longitud de su pene, pero deseaba un poco más de simetría y grosor para lograr una apariencia hermosa y equilibrada.

«Si crees que falta algo», dice Jason, «¿entonces por qué no?»

Pasó un año sopesando sus opciones y descartó la cirugía. Optó por un relleno de ácido hialurónico temporal, por lo que sabía que, aunque no le gustara el resultado, «acabaría disolviéndose».

Jason afirma que no lo motivó la masculinidad alfa arrogante. «No creo que ‘el tamaño del pene defina el tamaño del hombre'», dice. Pero sí reconoce que las expectativas sobre la belleza masculina han cambiado. «No solo las mujeres tienen que estar a la altura, los hombres también».

«Es una transformación radical de la sociedad. La forma en que los medios de comunicación presentan todo tiene un enorme impacto en la vida cotidiana hoy en día», afirma. «Es como si no pudieras ir a ningún sitio sin ver a alguien con un cuerpo perfecto».

Navega por las páginas web de las clínicas que ofrecen tratamientos de agrandamiento de pene, donde se hacen preguntas como «¿Te sientes acomplejado por el tamaño de tu pene?», y verás cómo algunas se aprovechan de esto.

Existen diversas opciones para el agrandamiento del pene. Hay técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas, y se pueden inyectar diferentes materiales en el pene.

El método más común es la inyección de ácido hialurónico, una sustancia gelatinosa, el mismo ingrediente principal que se utiliza en los rellenos de labios.

El ácido hialurónico es una molécula de azúcar que se encuentra de forma natural en el cuerpo y se conoce como un «imán de humedad» porque retiene el agua.

Hussain lleva más de un año ofreciendo tratamientos de relleno de pene en su clínica de Prestwich, en el área metropolitana de Manchester.

Se graduó en medicina antes de dedicarse a los procedimientos cosméticos, pero en Inglaterra el aumento de pene no requiere legalmente ninguna formación médica para poder realizarse.

En Brasil , según la Sociedad Brasileña de Urología, solo los médicos registrados en el Consejo Regional de Medicina pueden realizar este procedimiento.

Hussain afirma que la demanda, al menos en el Reino Unido, está aumentando. Ha tratado a hombres de todas las edades, desde algunos de veintitantos años hasta el mayor de 72.

El proceso comienza con consultas sobre la salud del paciente, los motivos por los que desea someterse al procedimiento, las expectativas con respecto a los resultados y una conversación sobre los riesgos.

El día del procedimiento, el pene recibe tres inyecciones de ácido hialurónico: una en el glande y una a cada lado. El relleno se administra mediante una cánula que se introduce en la base y recorre toda la longitud del pene.

A continuación, se masajea el relleno para conseguir un aspecto uniforme, un procedimiento que el paciente continúa en casa.

Con un coste de hasta 3.500 libras esterlinas en Inglaterra, Hussain afirma que los hombres pueden esperar un aumento del 10% al 20% en la circunferencia del pene en un plazo de seis a nueve meses.

Los riesgos

Los riesgos van desde dolor, hematomas y relleno irregular hasta problemas más graves, como infecciones. Estos riesgos son comunes a todos los procedimientos que utilizan rellenos.

También existe el riesgo de dañar las estructuras vitales y los vasos sanguíneos del pene necesarios para la erección.

Cuando se le pregunta por qué se siente cómodo ofreciendo procedimientos que preocupan a los cirujanos, Hussain dice que «entiende perfectamente» algunas de sus inquietudes.

«Esta preocupación es válida», afirma, «pero al mismo tiempo, cada vez hay más pruebas y estamos obteniendo resultados» que demuestran «los beneficios» para los hombres.

Hussain afirma tener un «plan de acción inmediato», que incluye medicamentos para disolver rápidamente el relleno en caso de que algo salga mal, y comenta que «afortunadamente, nunca ha sido necesario», aunque el reportaje no puede corroborar esta información de forma independiente.

Pero recuerda a un paciente que buscó su consejo después de un tratamiento en otro lugar que había salido «muy mal».

Afirma que se utilizó un tipo de relleno inadecuado y que «el cuerpo de su pene estaba empezando a ponerse negro» porque el procedimiento dañó los vasos sanguíneos y la piel se estaba necrosando. El hombre fue trasladado directamente a urgencias.

El profesor Vaibhav Modgil, cirujano andrólogo y urólogo consultor del NHS, el sistema de salud pública del Reino Unido, en Manchester, ha visto llegar a estos hombres al hospital tras procedimientos fallidos.

«Cuando eso sucede, puede ser devastador para el paciente», afirma.

Recuerda haber visto a hombres con «necrosis cutánea, donde una zona de la piel muere, se vuelve muy negra y luego se desprende». «Los hombres entran pensando: ‘Oh, va a ser genial’, pero pueden salir aún más insatisfechos de lo que entraron».

Alex, que no quiso que se publicara su nombre real, viajó a Alemania para someterse a un tipo diferente de procedimiento de agrandamiento de pene.

Se sometió a una cirugía para cortar el ligamento que une el pene al hueso púbico y así alargarlo. También se le extrajeron células grasas del propio pene y se las inyectaron para aumentar su tamaño.

Cuando despertó después de la operación, sentía tanto dolor que no podía ponerse de pie. «Tenía muchos moretones y toda la parte superior de las piernas se me puso amarilla», dice Alex. «No pude caminar bien durante aproximadamente un mes».

Alex fue atendido en la clínica Modgil, donde finalmente recibió el alta. «Mucha gente no tiene ese privilegio», dice. «Tuve suerte».

Alex dice que sabe que «nunca fue pequeño», pero la sociedad y la pornografía lo convencieron de que un pene más grande era «masculino y lo mejor».

A pesar de la falta de datos oficiales sobre el número de procedimientos de alargamiento de pene, Modgil afirma que las tendencias de búsqueda en línea, la publicidad y las redes sociales «apuntan al hecho de que las cifras están aumentando».

Esto llevó a la Asociación Británica de Cirujanos Urólogos a emitir nuevas recomendaciones en contra de estos procedimientos.

«Las directrices que publicamos recientemente establecen, en esencia, que no podemos recomendar la realización de ninguno de estos procedimientos porque la evidencia es muy débil», afirma Modgil.

La asociación analizó 36 estudios en los que participaron 3.750 hombres, pero afirmó que el «perfil de seguridad» de estos procedimientos aún no está claro.

Esto se debe en parte a la falta de datos sobre cómo afectan los rellenos al pene a largo plazo.

Pero también existe la preocupación de que, al igual que con los rellenos de labios, no se requiera ninguna cualificación para realizar el procedimiento.

Modgil afirma que una prohibición total es «probablemente demasiado severa», pero si estas prácticas continúan, el sector «necesita urgentemente una regulación».

Pide la creación de un registro nacional para documentar cuándo se realizaron los procedimientos de relleno de pene y la recopilación de datos a largo plazo para que los hombres puedan tomar una decisión informada basada en los riesgos y beneficios.

En Manchester, Jason, cuya fotografía aparece al principio del reportaje, afirma estar satisfecho con los resultados del procedimiento y cree que volverá a hacerlo cuando desaparezca el efecto del relleno actual.