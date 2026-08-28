Rodrigo Paz admite que tiene fotos con Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo se encuentra cumpliendo detención preventiva por el intento de feminicidio contra Nadia Beller.

El presidente Rodrigo Paz junto al entonces canciller Fernando Aramayo y su asesor Fernando Cerimedo, en el encuentro del Escudo de las Américas, en marzo de este año. Foto: Facebook Nadia Beller

Fuente: Unitel

El presidente Rodrigo Paz admitió que tiene fotos con el asesor político, Fernando Cerimedo, quien es investigado en cuatro casos en Bolivia. La expareja de Cerimedo, Nadia Beller, compartió fotografías de ambos en diferentes eventos.

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Cuando se le consultó a Paz sobre las fotografías con Cerimedo, este respondió que “sí, muchas, hemos estado en varios lugares”.

Beller compartió el jueves en sus redes sociales fotografías que, según ella, serían de una reunión oficial en la que Cerimedo participó junto a Paz.

La publicación se dio horas después de que el presidente señalara que Cerimedo “jamás tuvo la autorización” para representar a la Presidencia y al Gobierno y que hubiera negado que haya existido un contrato o una relación laboral directa.

Mientras que este viernes por la tarde, Beller difundió otras fotografías de Cerimedo en las que se observa al asesor político sentado en un escritorio y de fondo tiene un cuadro característico de una oficina en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo.

Además, en redes sociales han estado circulando otras imágenes de ambos juntos en diferentes eventos públicos y otras reuniones.