Sale a la luz la identidad de un presunto implicado en el ataque contra Nadia Beller

Por eso caso del intento de feminicidio contra Beller, el asesor político Fernando Cerimedo cumple detención preventiva en el penal de Palmasola.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de los acusados de atacar a Beller.

Fuente: Unitel

Hace días, la Policía identificó a uno de los presuntos implicados en el ataque contra la abogada Nadia Beller, que ocurrió el 17 de agosto en puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

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Se trata de A.H.S.P., alias ‘Juancho’, de nacionalidad colombiana y es acusado de disparar contra Beller.

Según un testigo, alias ‘Juancho’ recogió la motocicleta con la que se realizó el ataque.

Según las investigaciones de las autoridades, ‘Juancho’ se encuentra prófugo. Por este caso también se busca a E.D.J, alías ‘Don Fiti’. Ambos son acusados ser los sicarios que realizaron el ataque.

En tanto, además de Cerimedo, se encuentran con detención preventiva Paola A.V.A., pareja de alías ‘Juancho’, y Roger A. C., acusado de haber aportado el arma.

El asesor argentino se encuentra en el penal de Palmasola, Santa Cruz. Cerimedo también es investigado por violencia intrafamiliar y enriquecimiento ilícito.

La noche del 17 de agosto, dos hombres disfrazados de repartidores y con cascos de motociclistas atacaron a tiros a Beller y se llevaron su celular y su cartera.