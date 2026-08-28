Santa Cruz: Fuertes vientos derriban árboles sobre vehículos y dejan un herido

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En la ciudad capital, los vientos alcanzaron los 90 kilómetros por hora. Ante las emergencias, personal de la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencias Municipal, junto con trabajadores de Emacruz, se desplazó a diferentes puntos de la ciudad para retirar árboles y ramas que cedieron.

Uno de los incidentes se registró en la unidad educativa Josefina Bálsamo, donde tres árboles cayeron y afectaron un aula y la barda del establecimiento. Debido al riesgo, los estudiantes tuvieron que ser evacuados del lugar como medida de resguardo.

Las brigadas también llegaron hasta la avenida Busch y primer anillo, donde un árbol afectó a dos vehículos y una persona resultó herida. Fue asistida por el personal de emergencia.

Asimismo, un equipo de emergencia se desplazó hasta la calle Lemoine, en el centro de la ciudad, donde un árbol cayó sobre otro motorizado. En el segundo anillo, ingreso a El Trompillo, otro vehículo resultó afectado. Lo mismo ocurrió en la calle La Riva y en la avenida Viedma.

También se registraron otras emergencias que afectaron el tráfico vehicular.

De igual forma, se reportaron apagones por corte de energía eléctrica en algunos sectores de la ciudad.

Alerta

Ante estas condiciones, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por vientos moderados a fuertes de dirección noroeste, con velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora.

El aviso estará vigente hasta el domingo y abarca a los municipios de San José de Chiquitos, Buena Vista, San Julián, Montero, San Pedro, Cuatro Cañadas, La Guardia, San Carlos, San Juan, Pailón, Santa Rosa, Yapacaní, Okinawa Uno, Warnes, General Saavedra, Cotoca, Fernández Alonso, El Puente, Colpa Bélgica, El Torno, Porongo, Cabezas, Mineros, Santa Cruz de la Sierra, Charagua y Portachuelo.

Las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución debido al riesgo que representan las ráfagas por la caída de árboles, estructuras y afectación al tendido eléctrico, además de la posibilidad de propagación del fuego.

Incendios

En las provincias atendieron emergencias por incendios de pastizales. En Roboré, bomberos se movilizaron para controlar las llamas en inmediaciones de la vía férrea. El alcalde Richart Óscar Gonzales Roca informó que la intervención oportuna permitió controlar el fuego y evitar que se expanda hacia el parque urbano.

En San Matías, bomberos forestales de la Gobernación atendieron un incendio de interfaz en la comunidad Cañón de Fátima. Tras el desplazamiento y evaluación en campo, se realizaron las acciones de respuesta correspondientes, logrando controlar el avance del incendio. Apoyaron brigadas municipales, equipos de Nativa y personal de apoyo, que trabajaron de manera coordinada bajo el Sistema de Comando de Incidentes.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, participó de la jornada de capacitación a unidades de gestión de riesgo en Santa Cruz. Allí informó que los fuertes vientos contribuyeron al incremento de los focos de calor en el país. Según el reporte, la cifra pasó de 956 a 968, de los cuales 723 se concentran en Santa Cruz.

Rivero señaló que no se reportaron incendios forestales, aunque mantienen el monitoreo por el riesgo de propagación del fuego.