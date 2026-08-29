Santa Cruz ya tiene a sus tres finalistas para elegir a la Reina de Santa Cruz 2026

La población podrá votar de manera virtual por su candidata favorita hasta el domingo. La nueva representante será presentada oficialmente el lunes a las 08:00.

Fuente: Prensa GMSC

La Dirección de Cultura y Turismo presentó oficialmente a las tres finalistas de la convocatoria para elegir a la Reina de Santa Cruz 2026, una elección que busca involucrar a la población en la designación de la nueva embajadora de la cultura, las tradiciones y la identidad cruceña.

La directora de Cultura, Dorita Wurzel, explicó que las tres finalistas fueron seleccionadas luego de un proceso de entrevistas y evaluación entre las postulantes que participaron de la convocatoria. Destacó que todas las participantes demostraron cualidades y compromiso, pero que estas tres representantes lograron avanzar a la etapa final.

“Las tres ya son ganadoras, como todas las que se postularon, porque tuvimos mujeres increíbles la oportunidad de entrevistar. Pero estas tres son nuestras finalistas”, señaló Wurzel.

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La autoridad destacó además que la elección busca ser participativa, permitiendo que sean los propios ciudadanos quienes elijan a la mujer que representará a Santa Cruz durante el próximo año.

La votación ya está habilitada y será completamente virtual. Para participar, la población debe ingresar a internet y buscar la página de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santa Cruz, donde encontrará el apartado habilitado para la elección. Cada persona podrá emitir un voto por su candidata favorita.

La votación estará habilitada durante las próximas horas y el resultado se conocerá el lunes a las 08:00, cuando se presente oficialmente a la nueva Reina de Santa Cruz 2026.

Las tres finalistas también compartieron su visión sobre el significado de portar la corona. Entre sus principales propuestas y motivaciones destacaron la vocación de servicio, la promoción de la cultura y las tradiciones cruceñas, el impulso al turismo y la recuperación de aquellas costumbres que forman parte de la identidad del departamento.

“Me gustaría aportar la corona no solamente como un privilegio, sino como una herramienta para poder servir a mi pueblo de diferentes formas. Tengo la vocación de servicio y quiero utilizar esta plataforma justamente para eso”, expresó una de las finalistas.

Otra de las candidatas manifestó su deseo de convertirse en una embajadora de la cultura cruceña, promoviendo el turismo receptivo y las tradiciones que, con el paso de las generaciones, corren el riesgo de perderse.

La tercera finalista destacó que lleva cuatro años preparándose para esta oportunidad y que busca inspirar a otras personas a alcanzar sus objetivos mediante el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia.

Wurzel remarcó que la elección se desarrolla en el marco de las actividades preparadas para celebrar el 23 de septiembre, fecha de especial importancia para los cruceños, y que la nueva Reina tendrá la misión de representar y promover la identidad, cultura y tradiciones de Santa Cruz.

“Son tres mujeres con un carisma innegable, mucha inteligencia, mucho coraje, mucho trabajo y, sobre todo, muchas nuevas ideas para Santa Cruz”, afirmó la directora de Cultura.