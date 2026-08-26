Se definieron los últimos cuatro clasificados a la Champions: cuándo será el sorteo, todos los participantes y el formato

El sorteo de la Champiosn será este jueves (REUTERS/Pierre Albouy) El sorteo de la Champiosn será este jueves (REUTERS/Pierre Albouy)

Fuente: Infobae

El sorteo de la Champions League 2026/27 se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco, a las 18 hora local (13 de Argentina), con los 36 participantes ya confirmados. Los cuatro cupos restantes se definieron este miércoles con los partidos de vuelta de la fase previa.

Lyon perdió 2-1 ante el Fenerbahce, que accedió a la Fase Liga por el global de 3-2; AEK goleó 4-0 al Levski Sofia en Atenas; Viking se impuso por 3-1 (5-3) al Dinamo Zagreb y Slovan Bratislava se impuso en el alargue al Celje.

La edición número 72 del torneo tendrá su final el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid. El club que se corone campeón accederá a la Supercopa de Europa 2027, a la Champions League 2027/28, a la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

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PSG es el último campeón (REUTERS/Phil Noble) PSG es el último campeón (REUTERS/Phil Noble)

El formato de la Fase de Liga

Por tercera temporada consecutiva, la competencia prescinde de la fase de grupos. En su lugar, los 36 equipos disputan una liga unificada en la que cada club juega ocho partidos. La tabla general determina tres destinos: los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, del noveno al 24° disputan un playoff por un lugar en el Top 16, y los que queden del 25° al 36° quedan eliminados.

Cada equipo enfrenta a ocho rivales distintos: dos por bombo, incluido el propio. Contra cada bombo disputa un partido como local y otro como visitante. Los clubes de una misma federación no pueden cruzarse en esta fase, y cada equipo puede medirse con un máximo de dos rivales de una misma federación extranjera.

La distribución en los bombos

Los 36 participantes se reparten en cuatro bombos de nueve equipos, ordenados según el ranking de coeficientes de la UEFA al inicio de la temporada. El vigente campeón ocupa automáticamente el primer lugar del Bombo 1, independientemente de su coeficiente: ese lugar corresponde al Paris Saint-Germain (PSG), bicampeón defensor.

La composición actual de los bombos, con las últimas cuatro plazas ya definidas, es la siguiente:

Bombo 1: PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt y Fenerbahce

Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Lask Linz, Sabah, AEK, Viking y Slovan Bratislava.

El calendario de la Fase de Liga

Inglaterra y España son las ligas con mayor representación: cinco clubes cada una. Italia y Alemania aportan cuatro equipos respectivamente, mientras que Francia suma tres, entre ellos el campeón defensor.

La Fase de Liga arranca el 8 de septiembre de 2026 y se extiende hasta el 27 de enero de 2027, con el siguiente calendario de fechas:

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

8-10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

13-14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

20-21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

3-4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

24-25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

8-9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

19-20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

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