Seis departamentos sufren rigores de la nevada

Potosí es el departamento más afectado con comunidades enteras que ya llevan aisladas una semana por las fuertes nevadas.

Fuente: El Deber

Los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija reportaron nevadas que dejaron ingentes pérdidas de cultivos, cierre de carreteras e incluso personas atrapadas que no pueden salir de la nevada que los rodea.

En La Paz se reportó que en La Cumbre, el punto de salida/entrada de la ciudad hacia el norte del país, hay más de un millar de personas atrapadas en buses, minibuses, camiones y vehículos particulares porque están inmovilizados por una gruesa capa de nieve.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pese al pedido de ayuda de los pasajeros, la Gobernación de La Paz solo atinó a publicar una “gestión” ante la ABC para que vaya a limpiar la carretera, pero no comunicó el envío de ayuda para socorrer a las personas atrapadas.

En la ciudad de El Alto, en las zonas más alejadas se observó nevada de más de 50 cm de espesor y la gente se daba modos para despejar las calles que estaban copadas por la nieve. En la noche, volvió a caer el temporal en varias zonas de esa urbe.

Desde Oruro, lo que parecía una diversión de grandes y chicos, pues no había nevado de ese modo desde hace más de 11 años, pronto se convirtió en otra tragedia por los reportes de camiones y flotas de pasajeros varados en la frontera con Chile. La Gobernación trató de enviar maquinaria para remolcar los vehículos.

En Potosí, que es el departamento más castigado, la nevada dejó pueblos enteros aislados por varios días, pues la nieve sigue cayendo. La noche de este martes se conoció que Carabineros de Chile rescataron a funcionarios de control fronterizo que estuvieron atrapados por cinco días en el temporal.

La nevada no solo afectó al occidente del país. En Cochabamba, en la parte alta, los pueblos también soportaron una nevada que impide la circulación de vehículos, se formaron grandes lodazales por donde es imposible circular. La conexión con Oruro está totalmente cubierta de nieve.

En Chuquisaca también reportaron fuertes nevadas en el sector del límite departamental con Cochabamba y los vehículos también suspendieron la ruta por los peligros que había en la ruta.

Lo propio se informó desde Tarija, que también sufrió los rigores de la nevada, aunque no con la dureza de Potosí. Hasta el momento no se informó de tareas de Defensa Civil que vaya a asistir a las comunidades afectadas. Los pedidos de auxilio no cesaron en este martes, pero las autoridades no se pronunciaron.