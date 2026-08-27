Simulacro de sismo en Sucre pone a prueba la capacidad de respuesta de instituciones

Los equipos encargados del ejercicio se desplazaron por diferentes ambientes del edificio edil e incluso por el techo para socorrer a las personas que se encontraban atrapadas.



Fuente: ABI

Diferentes instituciones de Sucre, encabezadas por la Alcaldía, pusieron este jueves a prueba su capacidad de respuesta y preparación ante un eventual evento sísmico, mediante un simulacro realizado en el edificio edil de la plaza 25 de Mayo.

En la actividad participaron la Dirección de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, Defensa Civil Chuquisaca, DIMGER, Bomberos, SEDES Chuquisaca, Policía Boliviana, Cruz Roja Boliviana-Filial Chuquisaca, SAR Chuquisaca, Bomberos Voluntarios, BATING. V-Ovando y la Gobernación de Chuquisaca.

Los equipos encargados del ejercicio se desplazaron por diferentes ambientes del edificio edil e incluso por el techo para socorrer a las personas que se encontraban atrapadas. El despliegue generó la atención de las personas que se encontraban en los alrededores de la plaza 25 de Mayo.

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El simulacro permitió poner a prueba los protocolos de emergencia, identificar fortalezas y debilidades de las instituciones de primera respuesta y fortalecer los mecanismos de coordinación, contribuyendo a una atención más oportuna y eficiente ante una eventual emergencia.

Además, la actividad busca sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de conocer y aplicar medidas de prevención, autoprotección y evacuación frente a un movimiento sísmico.