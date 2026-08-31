Sucre: Se inicia novena en honor a la Virgen de Guadalupe

Este domingo, la imagen original de la Virgen de Guadalupe fue trasladada desde su santuario hasta la Catedral Metropolitana, donde ahora permanece arropada por un prolijo arreglo floral.

Fuente: Correo del Sur

Este domingo, la imagen original de la Virgen de Guadalupe fue trasladada desde su santuario hasta la Catedral Metropolitana, donde ahora permanece arropada por un prolijo arreglo floral.

La procesión estuvo acompañada por una multitud de feligreses y autoridades que recorrieron junto a la patrona de los chuquisaqueños varias calles del centro de Sucre. Otros cumplieron con la promesa de cargar la imagen.

En la actividad también participaron todas las fraternidades de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, cada una con sus respectivos estandartes y representaciones, algo que no se daba hace varios años, según remarcó su vicepresidente, René Castro.

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Luego del traslado se celebró una eucaristía y se dio inicio a la novena en honor a la Mamita Gualala, que continuará diariamente en la Catedral hasta el 7 de septiembre: A las 18:30 se rezará el Santo Rosario, a las 19:00 se celebrará la eucaristía y a las 20:00 se entonarán las tradicionales coplas.