Turco declara desastre por muerte de animales en Chachacomani

El Concejo Municipal de Turco aprobó este martes la declaratoria de desastre natural en el Distrito 3 de Chachacomani, debido a la muerte de decenas de animales provocada por las intensas nevadas.

La medida permitirá al alcalde Grover Pérez disponer recursos extraordinarios para atender la emergencia y apoyar a las familias productoras afectadas por el temporal.

El desastre comenzó a agravarse desde la segunda nevada, registrada el 18 de agosto, cuando llamas, alpacas y ovejas quedaron cubiertas por la nieve y posteriormente se debilitaron por la falta de alimento.

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Varios animales no lograron salir de barrancos y bofedales y murieron entre el lodo generado por el deshielo. Otros quedaron dispersos y fueron afectados por los fuertes vientos registrados durante los días posteriores.

A la emergencia climática se sumaron ataques de zorros, que devoraron algunos animales y dejaron a otros con heridas de gravedad.

Los productores iniciaron las labores de búsqueda y rescate desde el día siguiente a la nevada. Durante los siguientes días encontraron más animales afectados, principalmente crías y ejemplares debilitados.

Una tercera nevada, registrada entre la noche del sábado 22 y el domingo 23 de agosto, agravó la situación. Hasta este martes, los comunarios continuaban recuperando los cuerpos de los animales muertos.

Citado por el portal Soy de Truco, el subalcalde del Distrito 3, Eugenio Villanueva, informó que varias familias resultaron afectadas en las comunidades de Quimsaqui, Jawirquta, Pampa Mogachi y Vilaque.

Villanueva, quien también perdió animales, afirmó que la emergencia ya fue comunicada a las autoridades departamentales para que adopten las medidas correspondientes.

Chachacomani se encuentra en la frontera con Chile, a unos 15 minutos de Tambo Quemado y aproximadamente a 245 kilómetros de la ciudad de Oruro.

La declaratoria municipal permitirá canalizar recursos para atender a los productores afectados y establecer el alcance de las pérdidas ocasionadas por el temporal.