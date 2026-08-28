Ucrania: Autoridades piden evacuar Jersón por ataques rusos

Los constantes bombardeos en el sur de Ucrania tienen a varias ciudades a punto de quedar sin fuentes de energía, a pocos meses del inicio de las bajas temperaturas.

Las autoridades de Jersón, en el sur de Ucrania, pidieron a los habitantes evacuar ante el peligro de los bombardeos rusos, que se intensifican y podrían dejar a la ciudad sin electricidad ni calefacción durante un período prolongado.

«Me dirijo una vez más a los habitantes de Jersón, en particular a las familias con niños y a las personas mayores: si tienen la posibilidad (…) váyanse, se los ruego», declaró en Telegram el gobernador regional, Oleksander Prokudin. El funcionario dijo que había una «situación extremadamente difícil» en Jersón, que antes del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 tenía unos 280.000 habitantes.

La ciudad de Jersón estuvo bajo control ruso de marzo a noviembre de 2022. Las fuerzas rusas, ahora posicionadas en la otra orilla del río Dniéper que la bordea, la bombardean regularmente.

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Dificultades para enfrentar el invierno

«La pasada noche, las fuerzas rusas atacaron de nuevo la central de calefacción urbana de Jersón con bombas planeadoras. (…) La instalación ha sufrido daños muy graves», agregó Prokudin. Según el gobernador, Rusia ha intensificado sus ataques en la región, especialmente con drones a reacción y bombas aéreas guiadas. «Actualmente, no existe ningún medio para destruir estos tipos de drones, ni las bombas aéreas guiadas, en ninguna región de nuestro país», señaló el gobernador.

Este viernes (28.08.2026) por la mañana, un nuevo ataque con drones rusos mató en Jersón a un hombre de 61 años, mientras que una serie de bombardeos dejó dos fallecidos en la vecina región de Dnipropetrovsk, según las autoridades locales.

El invierno pasado, el ejército ruso atacó repetidamente las centrales eléctricas ucranianas, lo que dejó por momentos a millones de personas sin calefacción y sin electricidad. Ahora, incluso antes de la llegada de las bajas temperaturas del otoño, las autoridades temen un escenario aún peor: a principios de agosto, el presidente Volodimir Zelenski advirtió que Ucrania ya no tenía «prácticamente ninguna central térmica intacta».

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(mn / afp, ap)