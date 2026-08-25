Un solvente Hugo Dellien supera la primera fase de las clasificatorias del US Open

Este martes derrotó al tunecino Echargui por un doble 6-4 luego de hora y media de partido en el último Grand Slam de la temporada. Su próximo rival será el italiano Cina.

eju.tv

Con un juego eficaz y solvente, Hugo Dellien avanzó a la segunda ronda de la qualy (clasificación) del US Open tras vencer este martes en la primera fase al tunecino Moez Echargui (un doble 6-4). Su próximo rival será el italiano Federico Cina.

Dellien, raqueta número uno del país, tuvo un gran debut en el último Grand Slam del año al imponerse en una hora y 25 minutos de partido.

Enfrentó por primera vez por el circuito profesional a Echargui, quien, si bien en el segundo set puso en aprietos al nacido en Trinidad, no supo mantener su ventaja de 3-0 y vio cómo el boliviano le daba vuelta el marcador.

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Ambos tenistas se enfrentaron en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, que fue el cuarto partido del día en ese lugar, por lo que su duelo comenzó en horas de la tarde-noche.

A lo largo de los dos sets Dellien se mostró superior y de entrada lo demostró al quebrarle el servicio a su rival en el primer game.

Luego de ello solo tuvo que mantener su saque para ganar y ponerse arriba por 1-0.

Para el segundo set las cosas cambiaron, pues el tunecino le rompió el saque en el segundo game y luego se puso arriba por 3-0.

No obstante, no supo mantener su ventaja y Dellien aprovechó ello con potentes devoluciones para quebrarle el servicio en el quinto y noveno game.

Con ello logró la remontada y ganó el encuentro ante el aplauso y la ovación del público presente, varios de ellos residentes bolivianos en el país del norte que al final le pidieron autógrafos y se sacaron fotografías con él.

En la segunda ronda del US Open rivalizará con Cina, quien previamente eliminó a su compatriota Luca Nardi, que se retiró cuando perdía el segundo set (6-4 y 3-0).

El historial muestra que Dellien y Cina solo una vez se enfrentaron y fue en la primera fase de las clasificatorias del Bastad Open en 2023, que tuvo como vencedor al beniano por 5-7, 7-6(4) y 6-3.

Jugarán este miércoles en el quinto y último partido de la cancha 8, por lo que se prevé que su encuentro sea en horas de la noche.