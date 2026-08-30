Vence el plazo: Si no abrogan el decreto del diésel, el lunes pedirán una asamblea de la cruceñidad, señala la CAO

No podemos vivir en las colas de los surtidores, no podemos vivir con escasez de diésel. Ya llegó la hora de tomar decisiones”, afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO.

Fuente: Unitel

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) insiste en la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece el precio diferenciado del diésel, y advirtió que si el Gobierno no responde, solicitará la convocatoria a una asamblea de la cruceñidad. El plazo otorgado por el sector al Ejecutivo para derogar la norma vence este domingo, 30 de agosto. ”No podemos vivir en las colas de los surtidores, no podemos vivir con escasez de diésel. Ya llegó la hora de tomar decisiones”, afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “El país necesita decisiones para poder seguir trabajando, generando empleo, trayendo divisas, y el sector agropecuario ahorita está totalmente abandonado”, añadió.