Baja el precio del pollo y comerciantes reportan más ventas en Cochabamba

Comerciantes del mercado Calatayud señalan que la oferta se mantiene y que las familias están comprando más carne de pollo para aprovechar los precios bajos.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El precio de la carne de pollo continúa bajo en los mercados de Cochabamba y se comercializa este fin de semana a Bs 16 el kilo con menudencia, mientras que sin menudencia alcanza los Bs 17, según informaron comerciantes del mercado Calatayud.

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Las vendedoras señalaron que los precios se mantienen accesibles y que esta situación está favoreciendo las ventas, debido a que las familias aprovechan el menor costo para llevar una mayor cantidad de producto.

Otra vendedora destacó que existe suficiente oferta y que el precio resulta conveniente para los consumidores.

“Está barato el pollo. Entonces cuando está barato el pollito se llevan bastante”, afirmó.

Las comerciantes indicaron que las amas de casa están comprando con mayor frecuencia e incluso llevan uno o dos pollos para aprovechar el precio actual.