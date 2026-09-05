Bolivianos en Antofagasta reivindican el Día Nacional de la Morenada

Por Dennis Luizaga

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La colectividad boliviana en Antofagasta, Chile, conmemora, por adelantado, el Día Nacional de la Morenada con un recorrido de fraternos morenos, por el centro histórico de la comuna capital. Los pasos de la danza boliviana y la tricolor nacional despertaron la atención de los residentes locales.

Los danzantes recorrieron desde la plaza Colón, por el paseo Arturo Pratt, Matta, hasta llegar a la plaza Sotomayor, en puertas del mercado.

Belleza y cultura deslumbraron en el desfile de morenada en Antofagasta

En el punto de llegada danzaron en la explanada donde se instaló una imagen de José jach’a Flores Orozco, el recordado compositor orureño de morenadas, a quien se rinde homenaje en la fecha conmemorativa.