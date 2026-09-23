Diputados aprueban siete proyectos de ley para Santa Cruz, entre obras y declaratorias

La jornada legislativa concluyó con la entrega de homenajes camarales por el aniversario cruceño.

Fuente: https://correodelsur.com/

La Cámara de Diputados dio curso a siete proyectos de ley en el marco de la conmemoración de la efeméride del departamento de Santa Cruz, entre ellos, la priorización de la ejecución de obras, declaratorias, además se hizo la entrega de homenajes camarales.

El primer proyecto de ley aprobado tiene que ver con la transferencia, a título gratuito y en calidad de donación, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca a favor de la Fundación Redimidos (Fundared).

El terreno cuenta con una superficie de 10.093,23 metros cuadrados, está ubicado en la zona este del municipio de Cotoca, urbanización El Puente, UV 502, manzana 7, lote 1, y está destinado a la construcción de la fase 2 de capacitación del centro Fundared.

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Otra norma aprobada declara de prioridad nacional la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del nuevo hospital oncológico en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la atención integral y especializada de las personas con cáncer.

Además, se dio curso al proyecto de ley que declara al conjunto urbano y arquitectónico del Centro Histórico Jesuita “Los Santos Desposorios” de Buena Vista, en el departamento de Santa Cruz, como patrimonio cultural del país, en reconocimiento de sus valores históricos, arquitectónicos, religiosos, sociales y paisajísticos.

Los legisladores también aprobaron el proyecto de ley que declara de interés y prioridad nacional la conclusión y ampliación a ocho carriles de la avenida Banzer de la ciudad de Santa Cruz, en el tramo comprendido entre el Octavo Anillo y el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

Otra norma sancionada declara de prioridad y necesidad nacional la reconstrucción resiliente y la protección frente a desastres de los corredores viales estratégicos del departamento de Santa Cruz, así como su clasificación e incorporación a la Red Vial Fundamental (RVF).

La incorporación a la RVF comprenderá siete corredores viales, con su plataforma vial, puentes, accesos, obras de drenaje transversal y longitudinal, estructuras de protección de riberas y taludes, además del respectivo derecho de vía.

También se aprobó el proyecto de ley que declara de interés y prioridad nacional la construcción del túnel vehicular Tercer Anillo Interno–Aeropuerto El Trompillo, en la ciudad de Santa Cruz.

En otro punto, se aprobó la norma que declara de interés y prioridad nacional la recuperación integral y reconstrucción de las zonas afectadas por el desborde del río Piraí y las inundaciones registradas el 13 de diciembre de 2025, que afectarán a 11 comunidades del municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo priorizar la recuperación de las zonas afectadas mediante la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, la gestión de financiamiento y la ejecución de proyectos destinados a restablecer la infraestructura y los servicios públicos dañados.

Finalmente, se hizo la entrega de homenajes camarales por el aniversario de Santa Cruz. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, precisó que los homenajes camarales.