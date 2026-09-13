Entrada de Guadalupe, con sello de patrimonio mundial

Sucre: Volvieron a destacar aspectos negativos como los retrasos, los excesos y el desorden

Fuente: Correo del Sur

En medio de alegría, colorido y devoción, la Entrada Folclórica de la Virgen de Guadalupe de Sucre estrenó su título de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad otorgado por la Unesco. Pese a las recomendaciones, los excesos en el consumo de bebidas alcohólicas y las falencias en la organización volvieron a ser la nota negativa, especialmente en el cumplimiento de los horarios establecidos.

Los vistosos trajes según la característica de cada danza, las bandas de música y el movimiento de las fraternidades marcaron el pulso de una celebración que congregó a familias enteras y una gran cantidad de turistas durante el viernes y este sábado.

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Además, los bailarines –mujeres y hombres de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores– recorrieron los 4,5 kilómetros de la ruta con trajes multicolores y al ritmo de al menos medio centenar de danzas tradicionales de Bolivia.

A ambos lados del trayecto, un multitudinario público siguió cada presentación con entusiasmo, apostados en banquetas, sillas y también en las graderías. Hubo quienes corearon las canciones, aplaudieron y hasta se animaron a bailar junto a las fraternidades.

EMOTIVO

El viernes, la jornada comenzó a las 11:00 y se prolongó hasta pasada la 1:00 de la madrugada del sábado. En total, 106 agrupaciones participaron del primer día de fiesta.

Escolares y colegiales, acompañados por maestros y padres de familia, fueron los grandes protagonistas. Para muchos, bailar fue más que una simple presentación folclórica, sino el cumplimiento de una promesa a la Virgen de Guadalupe. Los kilómetros recorridos, el cansancio y el esfuerzo se convirtieron en una ofrenda que terminó frente a la imagen de la patrona de los sucrenses, en el frontis de la Catedral Metropolitana.

Centenares de representantes de las provincias mostraron tanto danzas tradicionales como expresiones autóctonas.

También el viernes, a pleno sol en la ciudad, los más pequeños se llevaron buena parte de las miradas de los espectadores. Niñas y niños sorprendieron con sus habilidades y destreza para las diferentes danzas.

FRÍO, PERO MUCHO ENTUSIASMO

Pese al frío reinante este sábado, la segunda jornada de la Entrada arrancó a las 9:00 y se alargó hasta cerca las 4:00 de la madrugada, es decir, alrededor de tres horas más de lo previsto, por los retrasos de las fraternidades.

Un viento gélido sopló con fuerza a partir del mediodía y, hacia la noche, cayó una leve llovizna. De todos modos, los danzarines de 63 fraternidades derrocharon emoción y alegría a lo largo del recorrido, donde los aplaudió un público protegido con abrigos, mantas y colchas.

EXCESOS Y FALENCIAS

La organización y diferentes autoridades emitieron recomendaciones para evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas; sin embargo, este problema se repitió una vez más y se hizo evidente, sobre todo, en el sector de la avenida Hernando Siles, donde se observaron episodios de desorden y falta de control.

A ello se sumó la presencia masiva de vendedores ambulantes en plena ruta, habilitada exclusivamente para el paso de los danzarines, lo cual interfirió de manera constante el avance de las fraternidades y, en algunos casos, generó situaciones de riesgo.

En la avenida Venezuela, por ejemplo, un bailarín chocó contra un carrito de venta de alimentos y resultó herido en una pierna, por lo que tuvo que abandonar su fraternidad.

Además, los baños públicos resultaron insuficientes. Aunque este año se dispuso una mayor cantidad de estos servicios, varios quedaron rápidamente inutilizables debido al mal uso y a la falta de cuidado de algunos ciudadanos.

TRANSMISIÓN

Durante el viernes y sábado, CORREO DEL SUR llevó las imágenes de la Entrada Folclórica de la Virgen de Guadalupe a todo el mundo con transmisiones en vivo, videos y fotografías. Miles de usuarios reaccionaron y dejaron sus comentarios agradeciendo y felicitando el trabajo del sistema multimedia del Diario de la Capital.

Fuente: Correo del Sur