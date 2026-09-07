Familia queda con la ropa del cuerpo tras voraz incendio en Santa Cruz

Ximena Rodriguez

Un voraz incendio registrado en la Radial 10, a la altura del barrio Noel Kempff Mercado en la zona de la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, redujo a cenizas tres dormitorios de una vivienda donde habita una familia con cuatro niños.

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Francesca, mujer de la tercera edad a cargo del hogar y damnificada del siniestro, relató el drama vivido indicando que “yo estaba fuera descansando, porque estoy operada de la hernia y de repente el niño me dice que hay fuego”.

Las llamas consumieron absolutamente todo a su paso, desde muebles, electrodomésticos y documentos hasta los víveres de la familia. La afectada describió el desesperado esfuerzo por apagar las llamas y la rápida intervención de los vecinos, relatando que “la señora salió y le echaba agua y no apagaba y el fuego adentro nos ahogaba el humo, todos los vecinos vinieron y lo apagaron”.

La víctima de la tercera edad, quien padece problemas de salud e interviene en el cuidado de sus nietas, entre ellas una niña con discapacidad, quedó únicamente con las prendas que llevaba puestas.

Desesperada ante la falta de recursos para salir adelante, Francesca indicó que “hemos quedado con la ropa del cuerpo, por favor, pido a la ayuda de la gente de buena voluntad, estoy mal en la columna, no puedo a veces ni pararme”.

Solidaridad para una familia devastada

Sin un lugar donde dormir, ni iluminación básica para la noche, la familia requiere el apoyo urgente de la ciudadanía para reponer al menos sus enseres y alimentos fundamentales.

Francesca concluyó su pedido asegurando que “Yo sé que la gente es buena y que me ayudarán, por favor, una garrafita, una cocina. Todo eso perdí más mi heladera, todo se quemó”.

Para cualquier colaboración solidaria con los afectados, la ciudadanía puede comunicarse a los números 72691729 y 74958426.