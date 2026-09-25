Fijan para el 30 de septiembre el tratamiento de la ley antibloqueos

“Ley para Garantizar la libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano”, es el nombre que escogieron los diputados para la nueva norma antibloqueos.

Una de las sesiones de la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo Ministerio de Gobierno.

Fuente: El Deber

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Por Marco Antonio Chuquimia

Hasta el miércoles 30 de septiembre los 13 integrantes de la comisión de Justicia decidieron tratar el proyecto de ley antibloqueo que ya tiene retraso por observaciones de los propios legisladores, dijo el presidente de esta instancia, Manolo Rojas (PDC).

“El 30 de septiembre se va a tratar en la Comisión de Justicia Plural, nuevamente estas consideraciones que la diputada, Sonia Siñani, a través de su comité ha elaborado, ha tardado un poco, pero más bien ha podido cumplir con este objetivo”, dijo el diputado Rojas a los periodistas.

Desde enero de este año, cuando se produjo el primer conflicto social con bloqueo de caminos por causa del decreto 5503 los diputados del oficialismo y el propio Gobierno proyectaron una norma que penalice el bloqueo de caminos, en 9 meses, según Rojas recibieron 10 anteproyectos y tuvieron que unificar todos los documentos.

“El bloque de Edmand Lara también propone un tema de ley antibloqueos, entonces con esto y otras más que han ingresado ya son diez los anteproyectos de ley y se ha considerado que para el 30 de septiembre a las dos y media de la tarde se va a considerar específicamente la ley de antibloqueos”, reiteró.

Los diputados de los partidos mayoritarios con presencia parlamentaria tienen los suficientes votos para aprobar cualquier proyecto, pues suman más de 2/3 del total de diputados. El partido de Gobierno tiene 49 legisladores; le sigue Libre con 39 diputados; Unidad 26. Los partidos minoritarios son: AP con ocho diputados; Súmate, cinco legisladores; el MAS con dos y cierra el pueblo Yuqui con 1 solo diputado.

Rojas dijo que se decidió el cambio de nombre de la propuesta para que sea asimilada por la población. “Y es importante que la población sepa que el nomen juris (el nombre de la ley) es ‘Ley para Garantizar la libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano’, entonces creo que este nombre pega más, sirve más a los bolivianos, sobre todo a los que son perjudicados por los bloqueos”, dijo Rojas.