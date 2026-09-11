FMI: Diputados piden pacto social para evitar conflictos

El acuerdo por el préstamo de 1.900 millones de dólares contempla una serie de medidas de ajuste, como el fin de la subvención y la flexibilización del dólar.

Fuente: El País de Tarija

Parlamentarios de Tarija, desde distintas bancadas, evaluaron este viernes el memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtieron que su puesta en marcha dependerá de la transparencia de los acuerdos y un pacto social, caso contrario podrían generarse protestas sociales ante las medidas de ajuste.

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El acuerdo para un préstamo de 1.900 millones de dólares viene de la mano de un Memorando de Políticas Económicas y Financieras. El mismo contempla una serie de medidas de ajuste que incluyen, por ejemplo, eliminar la subvención a los combustibles en 2027, mayor flexibilidad al tipo de cambio, modificaciones a la política monetaria, como también a la de sectores estratégicos, como la minería e hidrocarburos.

Pacto

El diputado Gabriel Corvera cuestionó que el Ejecutivo no haya incluido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) durante la negociación, ni se haya informado los detalles del acuerdo con anterioridad. Además, advirtió que las medidas deben ser socializadas antes de su aplicación para evitar escenarios de conflicto.

“Hemos conocido el convenio con el FMI por redes sociales. Habla de eliminar la subvención de hidrocarburos, la subvención a la energía (…) Hay que ver si eso es total, parcial. La pregunta es si han advertido al transporte, a la CAO, a los sectores. Por eso es necesario un pacto social, que digan ‘va a ser tanto tiempo, implica esto’. Hacerlo entre gallos y media noche es lo que no está bien”, dijo.

Llamó a que el Gobierno convoque a ese pacto social y sugirió que sea en el departamento de Tarija, en el municipio de Villa Montes. Ya se enviaron notas al Ejecutivo, aunque aún no recibió una respuesta.

“Prefieren lanzar el muerto a la ALP (…) Todos tenemos que hablar. Si no hay un pacto social, se va a generar convulsión”.

Alertan riesgos

El diputado José Luis Porcel recalcó que el acuerdo contempla un “cambio de 180 grados” al modelo económico vigente. En particular se refirió al tema de los combustibles, la cotización del dólar y a la posibilidad de que la elevación de precios según el mercado internacional

“En ese caso hoy la gasolina podría estar a 12, mañana a 13, de acuerdo a lo que se mueva el precio del barril de petróleo”.

También alertó sobre la posibilidad de movilizaciones contra las medidas de ajuste, por lo que recalcó la importancia de las políticas de protección a sectores vulnerables.

“Mucha gente se va a empobrecer (…) Puede generar muchas reacciones, es difícil que la población acepte gasolinazos permanentemente. El Gobierno tendrá que ver como maneja políticamente. No es sencillo”, concluyó al apuntar también sobre la posibilidad de modificar la Constitución y tratar distintas leyes.