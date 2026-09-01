Honduras: absuelven a expresidente Hernández por corrupción

El expresidente, indultado por Trump de una condena por narcotráfico en EE.UU., era acusado en Honduras por fraude y lavado de activos, pero un juez desestimó la causa.

Fuente: https://www.dw.com

La justicia de Honduras desestimó este martes (01.09.2026) los cargos de corrupción contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado en Estados Unidos por el mandatario Donald Trump de una condena por narcotráfico, informó el poder judicial.

Hernández, de 57 años y que gobernó entre 2014 y 2022, era acusado por la fiscalía de participar en el desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial en 2013.

Sin embargo, un juez desestimó el señalamiento al asegurar que el expresidente «no autorizó» y tampoco «administró» esos recursos, que fueron desembolsados por el gobierno cuando él presidía el Congreso, dijo a periodistas Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

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Hernández «no tuvo incremento patrimonial», por lo que se dictó «sobreseimiento definitivo», añadió Silva, quien además anunció que este mismo martes el exmandatario recibirá su carta de libertad.

«Hoy se cierra este capítulo de persecución política, cerramos en Estados Unidos, se está cerrando este», declaró Hernández a reporteros a las afueras del tribunal en Tegucigalpa.

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mg (afp, La Tribuna)