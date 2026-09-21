Joyería reabre sus puertas tras el atraco, pero sus dueños aún no recuperan las joyas

Milen Saavedra

A casi dos semanas del violento atraco a la joyería Imperio, las investigaciones policiales avanzan con la detención preventiva de tres presuntos involucrados, mientras las fuerzas del orden despliegan acciones coordinadas con unidades especializadas para capturar a otros dos integrantes de la organización delictiva que aún se encuentran prófugos.

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El comandante de la Policía, Teniente Coronel Henry Ontiveros, confirmó que la Justicia dispuso seis meses de detención preventiva en el recinto penitenciario de El Abra para los tres primeros aprehendidos. Durante los operativos de requisa vehicular vinculados al caso, las autoridades también incautaron una cantidad no especificada de sustancias controladas.

«Se tienen tres aprehendidos, los cuales fueron enviados con detención preventiva por seis meses al recinto penitenciario El Abra. Asimismo, dentro de la requisa del vehículo se incautó una cantidad determinada de sustancias controladas. El caso sigue en proceso de investigación, todavía se tienen dos prófugos», informó el Tcnl. Ontiveros, quien remarcó que las instancias de inteligencia trabajan para dar con el paradero de los sospechosos y esclarecer el hecho.

Reapertura comercial y clamor por recuperar el botín

En medio del proceso judicial, la joyería Imperio volvió a abrir sus puertas al público este lunes tras implementar nuevos refuerzos de seguridad en coordinación con la administración del centro comercial. Sin embargo, los propietarios manifestaron su preocupación e impotencia al no haber recuperado hasta el momento ninguna de las joyas sustraídas.

La dueña del establecimiento aclaró que las piezas presentadas inicialmente por los investigadores no correspondían a la mercadería robada en su tienda:

«Sobre el caso de la investigación, hasta el momento no nos han devuelto ninguna pieza. Lamentablemente nos han indicado, nos han presentado joyas que no nos corresponden. Nosotros estamos detrás de recuperar lo que nos pertenece y obviamente estamos haciendo uso de todo lo que corresponde a la ley para poder llegar a este objetivo y también aplicar la sanción correspondiente a los culpables», afirmó la propietaria.

Asimismo, la afectada solicitó que las investigaciones no se detengan hasta capturar a la totalidad de la red delictiva, en especial a quien habría planificado el atraco: «Esperamos que se dé con toda la banda, a todos los responsables, especialmente la persona principal que es la que han mandado a robar».

Pese a las pérdidas económicas, el negocio retoma sus actividades llamando a la tranquilidad de su clientela. «Estamos nuevamente trabajando, hacemos una invitación a nuestros clientes y hemos tomado medidas de seguridad. Ya estamos más tranquilos. El centro comercial también ha asegurado más la empresa de seguridad», concluyó la dueña.