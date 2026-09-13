Mérida pide ejecutar órdenes de aprehensión y recuperar control del Chapare

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, pidió al Gobierno nacional ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en el trópico cochabambino.

Durante su intervención en la sesión de honor por los 216 años de la Gesta Libertaria de Cochabamba, el legislador centró parte de su discurso en la situación del Chapare y demandó una mayor presencia del Estado en esa región.

“Le pedimos al presidente ejecute las órdenes de aprehensión, haga cumplir la Justicia, nadie está por sobre la ley”, afirmó Mérida.

El parlamentario sostuvo además que el Chapare forma parte de Cochabamba y pertenece al conjunto del país, por lo que consideró necesario que el Estado ejerza sus competencias en la zona.

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“El Chapare es de Cochabamba” y “es de los bolivianos”, afirmó durante su intervención.

Mérida recordó que el trópico cochabambino tiene una importante actividad productiva, con cultivos y producción de piña, palmito, plátano y otros productos que forman parte de la economía regional.

Sin embargo, cuestionó que en los últimos años la región haya sido asociada con conflictos y hechos de violencia, en lugar de destacar su potencial productivo.

En ese contexto, el legislador utilizó los términos “republiqueta” y “narcoestado” para referirse a la situación que, desde su perspectiva, atraviesa el trópico.

Estas expresiones corresponden a la valoración política realizada por Mérida durante su discurso y no constituyen una determinación judicial sobre la situación de la región.

El presidente de la Brigada Parlamentaria planteó que el Gobierno garantice el cumplimiento de la ley y que las órdenes de aprehensión puedan ser ejecutadas sin excepciones.

Sus declaraciones se produjeron durante los actos oficiales por la efeméride departamental de Cochabamba, que incluyeron la sesión de honor con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

El planteamiento de Mérida se suma al debate político sobre la situación del trópico cochabambino y el papel que debe asumir el Estado para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en todo el territorio nacional.