¿No pudiste registrarte en la app? Estas son tus otras dos opciones para cobrar el bono Juancito Pinto

Ximena Rodriguez

El Banco Unión habilitó oficialmente tres modalidades de pago para la distribución del bono Juancito Pinto: el cobro directo en ventanillas de agencias habilitadas, el abono en cuentas bancarias y la billetera móvil mediante ‘Yasta’. Ante este abanico de alternativas, si no pudiste registrarte en la aplicación, existen otras dos opciones totalmente disponibles para cobrar el beneficio escolar de forma rápida y segura.

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Vencimiento del registro en billetera móvil

Para quienes prefieran la alternativa digital, la entidad recordó que el plazo para habilitar la billetera móvil Yasta vence hoy, 14 de septiembre. La aplicación puede descargarse escaneando el siguiente código QR, disponible tanto para el sistema operativo Android como para dispositivos iOS:

Pasos para completar la habilitación digital

Si deseas aprovechar el último día para darte de alta en la plataforma móvil desde tu hogar, debes completar un procedimiento de verificación que consta de la siguiente secuencia:

Paso 1: Ingresar el número de teléfono celular.

Ingresar el número de teléfono celular. Paso 2: Registrar el carnet de identidad, el correo electrónico y confirmar los términos y condiciones.

Registrar el carnet de identidad, el correo electrónico y confirmar los términos y condiciones. Paso 3: Introducir el código de verificación que llegará mediante mensaje SMS.

Introducir el código de verificación que llegará mediante mensaje SMS. Paso 4: Capturar la cédula de identidad por el anverso y el reverso utilizando la cámara del celular.

Capturar la cédula de identidad por el anverso y el reverso utilizando la cámara del celular. Paso 5: Realizar el escaneo facial de validación y verificar que todos los datos sean correctos.

Realizar el escaneo facial de validación y verificar que todos los datos sean correctos. Paso 6: Definir una clave numérica de seguridad de seis dígitos.

Definir una clave numérica de seguridad de seis dígitos. Paso 7: Confirmar el registro exitoso para dejar activa la billetera y recibir el depósito.

Quienes logren hacer su registro hoy no pagarán ningún tipo de comisión por el cobro ni por las transacciones posteriores dentro del sistema. Además, el uso de la aplicación no consume datos móviles en las líneas de las empresas Entel y Tigo.

Opciones presenciales y soporte directo

En caso de no concretar el registro digital antes del cierre de hoy, los beneficiarios pueden acudir a las ventanillas de las agencias habilitadas con su cédula de identidad o utilizar el abono en cuenta. Asimismo, ante cualquier consulta o requerimiento para visitas en unidades educativas, se encuentra disponible la línea de atención 71243018.