Óscar Villegas tras perder ante Paraguay: “Vamos a llegar a la Eliminatoria en mejores condiciones”

El entrenador de la selección boliviana habló después de perder por 2-0 ante Paraguay. Se lamentó de haber errado el penal y consideró que hay errores que se deben corregir para competir más.

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana. Foto: La Verde

Fuente: Unitel

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana, elogió las estadísticas que dejó su equipo ante Paraguay, aunque los errores le costaron demasiado y perdió por 2-0 en Washington D. C., Estados Unidos.

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Villegas consideró que los goles de Miguel Almirón llegaron por errores al momento de salir, los cuales son aspectos que se deben mejorar de cara al futuro inmediato.

“Dentro del análisis del partido están los datos estadísticos que también cuentan. Paraguay tuvo el 52% de la posesión de la pelota y nosotros el 48%; eso marca un equilibrio. Además, tuvimos más remates al arco, incluido el penal, y creo que pudimos haber convertido y, de esa manera, el partido se hubiese volcado a nuestro favor”, dijo Villegas en conferencia de prensa.

Miguel Terceros erró una definición desde el punto penal cuando el partido estaba 2-0 abajo; quizás, de haber convertido, la opción de llegar al empate hubiese aumentado.

“Recibimos dos goles con pérdida del balón en salida. Paraguay es un gran equipo y, dentro de nuestro análisis, podemos mejorar estos aspectos para ser más eficientes y competir más en los partidos”, acotó el DT.

Villegas consideró que la Verde puede llegar mejor al inicio de la Eliminatoria para soñar con una clasificación al Mundial 2030.

“Sabemos que el fútbol es muy volátil, la gente no cree en los proyectos, pero estamos así hace 30 años, así que vale la pena intentar. Creo que estamos mejor y vamos a llegar a la Eliminatoria en mejores condiciones“.