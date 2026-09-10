Presidente del Senado estima que en un año se llegue al referéndum para reforma constitucional

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, prevé que en un plazo de un año se pueda llegar al referéndum para definir los artículos de la Constitución Política del Estado que serían modificados mediante una reforma parcial.

“La propuesta del diputado Alarcón que nos parece que es la que agiliza este proceso. Nos lleva a que más rápido en el plazo de un año tengamos ya identificados y consensuados los puntos de la reforma para ir al proceso de referéndum. Es decir, en un año podríamos tener ya hecha la consulta y el referéndum para ver los artículos que se cambiarían en la Constitución”, afirmó Ávila a Erbol.

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El legislador señaló que el proceso contempla integrar las distintas propuestas existentes y generar consensos sobre los cambios, antes de elaborar la ley de necesidad de reforma constitucional, que debe ser aprobada por dos tercios en el Parlamento.

Entre los temas planteados mencionó la reforma de la justicia, el modelo autonómico y aspectos del modelo económico, incluidos cambios relacionados con los sectores de hidrocarburos y minería.

Ávila explicó que, debido a que solo puede realizarse un referéndum de reforma parcial de la Constitución durante una gestión de cinco años, existe la necesidad de concentrar en una sola oportunidad todos los artículos que se consideren necesarios de modificar.