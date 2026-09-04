Préstamo del FMI: Gobierno apunta a fortalecer Reservas y mandar “señal positiva” para cotización del dólar

Las expectativas fueron expuestas por el ministro de Economía, Christian Morales, después de presentar este viernes ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley relacionado con el financiamiento del organismo internacional por 1.900 millones de dólares.

El logotipo del FMI. Foto: bloomberglinea

Fuente: Erbol

El Gobierno espera que la aprobación legislativa del financiamiento de 1.900 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contribuya a fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), otorgue mayor respaldo en divisas y permita enviar una “señal muy positiva” para la cotización del dólar.

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Las expectativas fueron expuestas por el ministro de Economía, Christian Morales, después de presentar este viernes ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley relacionado con el financiamiento del organismo internacional por 1.900 millones de dólares.

Aclaró que los recursos del FMI no están destinados a un proyecto específico, sino a la estabilización de la economía. Explicó que el objetivo es contribuir a estabilizar la balanza de pagos, la balanza comercial y las reservas internacionales netas.

En ese marco, sostuvo que los recursos permitirán incrementar las reservas internacionales líquidas y dar mayor seguridad a la economía frente a eventuales shocks. Recordó que el presidente del Banco Central reportó la existencia de unos 1.100 millones de dólares en reservas líquidas.

“Obviamente, el fondo te viene a apoyar con la mayor cantidad de recursos y le da mayor seguridad de tener la economía muchos más dólares”, afirmó Morales.

Efecto en el tipo de cambio

Morales vinculó también el fortalecimiento de las reservas con la situación del tipo de cambio. “Tenemos que estabilizar la moneda”, sostuvo, aunque evitó anticipar hasta dónde podría bajar el tipo de cambio, al considerar que su comportamiento responde a las condiciones de mercado.

El ministro cuestionó el esquema de tipo de cambio fijo aplicado durante años anteriores, debido a que desencadenó la caída de las reservas en dólares.

Recordó que alrededor de 2014 y 2015 las reservas se encontraban por encima de los 14.000 millones de dólares, mientras que actualmente el país enfrenta una situación económica distinta.

Morales señaló que el año pasado el tipo de cambio llegó a ubicarse entre 18 y 20 bolivianos en algunos momentos, mientras que actualmente se encuentra entre 12 y 13.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno mantiene el compromiso de estabilizar la moneda y sostuvo que el respaldo de las reservas permitirá contar con divisas para sostener un tipo de cambio acorde con la realidad económica.

El titular de Economía consideró que lograr la aprobación legislativa del acuerdo con el FMI constituiría una “señal muy positiva” para el tipo de cambio del dólar.

Morales anticipó además que durante la próxima semana continuará el trabajo con los asambleístas para explicar la necesidad de aprobar el financiamiento, mientras que también prevé reunirse con el presidente del Banco Central para analizar medidas orientadas a corregir las distorsiones observadas en el mercado cambiario.