“Que me digan dónde está mi hijo”, madre desesperada llegó hasta el cuartel de Viacha donde hubo explosiones

Entre lágrimas, familiares de jóvenes que servían dentro del recinto militar que sufrió detonaciones este viernes buscan saber sobre su estado de salud.

Jessica Soraya Bustamante busca desesperada a su hijo que estaba dentro del cuartel de Viacha. Foto: captura video

Fuente: Unitel

Padres de familia llegaron desesperadas hasta las afueras del Regimiento de Artillería de la ciudad de Viacha, La Paz, para buscar información sobre sus hijos luego de enterarse de las explosiones que se registraron al interior del cuartel este viernes.

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Entre lágrimas, varias mujeres afirmaron que tras enterarse de lo sucedido se trasladaron inmediatamente a las instalaciones militares para saber sobre sus familiares, pero afirman que no han recibido ninguna información.

“Nada, hasta ahorita no se absolutamente nada, solo nos atajan: no se acerquen aquí, dicen nada más”, contó acongojada Jessica Soraya Bustamante.

La mujer aseguró que buscó el nombre de su hijo en la lista de los heridos que fueron llevados a los diferentes hospitales de El Alto y La Paz, pero no lo encontró, por lo que teme que haya resultado afectado y que continúe dentro del cuartel.

“No está mi hijo en ninguna lista. Todo le hemos dado con nombre, hasta en su bota tiene nombre, recién le han dado (el uniforme) con nombre y apellido, ¿cómo no me puede informar?, por favor, mi hijo, ¿dónde está? Quiero saber, que me informen por favor, que me digan dónde está mi hijo”, dijo.

El joven de 19 años fue identificado como Brayan Pacheco y se encontraba sirviendo dentro de este recinto militar en la sección de mantenimiento.

“Es antiguo, en enero ha entrado mi hijo, ayer (el jueves) me encontrado, vine a visitarlo: no voy a salir mañana, voy a estar aquí (en el cuartel), me ha dicho. Tiene celular, pero tampoco contesta, no les dejan”, indicó.

Los padres de familia se reunieron cerca de las puertas del recinto militar, mientras un cordón de protección evitaba que puedan acercarse a las instalaciones.

Sin embargo, la desesperación de los familiares provocaba que estos griten exigiendo respuesta de los militares para saber sobre los jóvenes que servían como soldados en estas instalaciones.

“Nosotros somos afectados, queremos saber”, “Que nos informen, pues, que no nos dejen en dudas”, decían.

Asimismo, se conoce que entre las personas que estaban en el lugar también eran familias que habían sido evacuadas por precaución de sus viviendas tras las afectaciones que sufrieron sus inmuebles, por lo que exigían poder volver.

Los datos preliminares indican que son al menos 55 las personas heridas producto de esta tragedia, mientras que desde el Comando Departamental de la Policía se informó de al menos dos muertos y siete desaparecidos.