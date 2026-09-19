Real se queda con las ganas de llevarse los tres puntos en el clásico potosino

Los lilas vencían 2-1, pero en la parte final del compromiso Nacional lo igualó con un penal de Weslen Junior.

eju.tv / Video: Entel Gol / Fuente: Sports 360

Real Potosí no pudo sumar de a tres en el clásico potosino que empató esta noche frente a Nacional (2-2), en el estadio Víctor Ugarte. Los lilas merecieron el triunfo, pero desperdiciaron muchas ocasiones ante un rival al que le sirve más la igualdad.

El elenco de la banda roja sorprendió a los seis minutos con un tiro de Andrés Torrico que encontró mal parado al portero Christian Martínez, quien esperaba el centro, pero el balón se coló en el palo derecho.

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Los lilas quedaron golpeados por el tanto y les costaba progresar en ataque. Nacional jugó al contragolpe aprovechando los errores de su rival y el golero Martínez, que cometió un penal en contra del brasileño Weslen Junior.

Maximiliano Núñez cobró la falta y el guardameta se tomó la revancha al tajar el remate y en el rebote respondió ante Mirko Tomianovic.

En el complemento, Real llegó al empate con un golazo de Hugo Rojas, pero en la jugada previa el VAR detectó que el colombiano Jeferson Rivas bajó el balón con el pecho en posición adelantada.

Rivas siguió insistiendo y en 18 minutos recogió un balón de fuera del área y con remate bajo derrotó a Araúz para poner el 1-1 en el duelo entre potosinos.

Nacional perdió el control del partido luego del empate, inclusive su técnico (Eduardo Villegas) fue expulsado por protestar las decisiones del juez Cristian Condori.

Los lilas tuvieron opciones más claras para anotar el segundo, pero sus atacantes no estaban finos hasta que llegó Luis Alí, que ingresó en la parte final y fue decisivó para marcar en el minuto 40 y celebrar con su hinchada que fue mayoría en el estadio.

Sin embargo, en el límite del tiempo el juez cobró un penal a favor de Nacional y luego de siste minutos de discusiones, Weslen Junior empató el marcador (52′).

Con el empate, Real se queda tercero y con cuatro puntos en el Grupo A, meintras que Nacional es primero del B con siete unidades.