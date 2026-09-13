Restablecen el paso a los valles cruceños tras limpieza de la vía

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) restableció la transitabilidad vehicular hacia los Valles Cruceños, específicamente en el tramo La Angostura–Bermejo, sector Petacas, en el departamento de Santa Cruz, tras una evaluación técnica y el monitoreo de la zona.

A pesar de la reapertura vial, la estatal recomendó transitar con extrema precaución, principalmente en el subtramo Cuevas–Bermejo–La Angostura, debido a la inestabilidad climática, que podría ocasionar la caída de material suelto sobre la carretera.

Por ello, personal especializado y maquinaria pesada permanecen en el lugar, en apronte para intervenir ante cualquier contingencia.

Asimismo, la institución recomendó a los conductores evitar el tránsito durante precipitaciones intensas, circular en horario diurno, moderar la velocidad y acatar las señales de seguridad.

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En caso de detectar mazamorra o arrastre de material sobre la calzada, se solicitó no intentar el cruce y aguardar en un sector seguro hasta la intervención del equipo de emergencia.