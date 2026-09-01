Senado remite a dos comisiones el proyecto para conformar una instancia investigadora del caso Cerimedo

La Comisión de Justicia del Senado deberá sesionar en los próximos días para luego remitir un informe al pleno para conformar una comisión que investigue el caso Cerimedo.

Fuente: Unitel

El pleno de la Cámara de Senadores remitió este martes a la Comisión de Justicia y Constitución el proyecto de resolución camaral que plantea la conformación de una instancia internacional para investigar el caso del asesor político Fernando Cerimedo. “Nosotros hemos planteado una comisión internacional que pueda coadyuvar en el caso Cerimedo, no se ha logrado que se llegue el voto para la dispensación de trámite (…) se va a mandar a dos comisiones para su análisis para invitar a un grupo interdisciplinario. Esperamos que en el pleno se pueda aprobar una misión internacional, este caso es uno de los más sonados a nivel internacional”, informó el senador de Libre José Manuel Ormachea. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas