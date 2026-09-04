“Somos el segundo municipio más importante de La Paz y no tenemos un hospital de segundo nivel”, lamenta alcalde de Viacha

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, informó que, a causa de las dos explosiones, se afectaron inmuebles a 1 kilómetro a la redonda, dejando vidrios rotos y daños en infraestructuras.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi. Foto: ABI

Fuente: Unitel

Tras las explosiones en un cuartel militar, el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, lamentó que su municipio, a pesar de ser uno de los más importantes de La Paz, no cuenta con hospitales que puedan atender este tipo de emergencias.

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“Somos el segundo municipio más importante de La Paz y no tenemos un hospital de segundo nivel para dar soporte a esto. Pero en otros lugares bloquean, toman un estadio, toman una doble vía, toman todo, y Viacha es la ciudad que produce. ¿Qué nos dan a cambio? No nos atienden”, lamentó el alcalde.

Informó que, a causa de las dos explosiones, se afectaron inmuebles a 1 kilómetro a la redonda, dejando vidrios rotos y daños en infraestructuras.

“Estamos haciendo todo lo que podemos, estamos dando el soporte que se debe dar ahora. Hemos llamado a diferentes Ministerios, Viceministerios. Gracias a Dios nos han respondido y está llegando la ayuda necesaria”, añadió el burgomaestre.

Además, cuestionó la versión oficial de que la causa de la explosión sea por juegos pirotécnicos.

“No creo que sea un juego pirotécnico. ¿Qué hace un juego pirotécnico en un cuartel? No, hemos visto allá en el otro lugar está ahí una bazuca, un cañón así está botado ahí en el piso”, sostuvo.

Según el último reporte al promediar las 20:30, Roger Roca, subcomandante general de la Policía, informó que hay dos personas fallecidas confirmadas, siete desaparecidas y más de 80 heridas.

El jefe policial también dijo que las dos explosiones se registraron a la altura del espacio de entrenamiento y reparación de armas.