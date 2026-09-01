Sondeo: La mayoría no cree que el audio difundido por Lara sea auténtico

La consulta realizada en Facebook y Xmostró que la mayoría de los participantes considera que la grabación atribuida a una conversación entre la primera dama María Elena Urquidi y Fernando Cerimedo no es real.

Fuente; Brújula Digital|

La mayoría de los participantes del sondeo de opinión de Brújula Digital en sus redes sociales expresó dudas sobre la autenticidad del audio difundido por el vicepresidente Edmand Lara, en el que presuntamente se escucha a la primera dama María Elena Urquidi conversar con el asesor Fernando Cerimedo.

En Facebook, el 65 % de los votantes respondió que no cree que la grabación sea real, mientras que el 35 % opinó que sí. En X, el escepticismo fue aún mayor: el 69 % marcó la opción “No” y el 31 % consideró auténtico el audio.

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La controversia comenzó después de que el vicepresidente Edmand Lara difundiera una grabación que atribuyó a una conversación entre la primera dama María Elena Urquidi y Fernando Cerimedo. Según la autoridad, el audio sugeriría una presunta injerencia del asesor en decisiones del Gobierno, incluida la salida del entonces comandante de la Policía Mirko Sokol y anunció que el material será remitido al Ministerio Público para que sea sometido a una pericia de autenticidad.

La difusión de la grabación se incorporó al caso que involucra a Cerimedo, quien ya enfrenta investigaciones por otros delitos y permanece con detención preventiva.

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