Tropiezo en la Villa Imperial: un descuido de Almada condena a Blooming ante Nacional

El cuadro cruceño cayó por 2-1 en el Víctor Agustín Ugarte. Se ubica en la décima casilla con 23 unidades.

eju.tv / Video: Entel Gol / Fuente: A Todo Deporte

Blooming no levanta cabeza y volvió a perder en el torneo boliviano; en esta ocasión, cayó en su visita ante Nacional Potosí (2-1). Un error del guardameta Gustavo Almada le costó el punto que estaba consiguiendo y provocó que el equipo bajara al décimo lugar.

El planteamiento del entrenador bloominista Erwin Sánchez fue pararse cerca de su arco y apelar a la pelota parada para hacer daño al local, aunque precisamente los errores en esta vía le costaron caro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El defensor de Nacional, Nelson Amarilla (34’), puso el primero, luego vino el empate de Moisés Villarroel (43’) en una de las pocas ocasiones ofensivas de la visita, pero un fallo en la salida de Almada le permitió a Pedro Azogue anotar el 2-1 definitivo (74’).

Blooming buscó la igualdad en la recta final con pocas ideas. Aunque Sánchez incluyó a Roberto Hinojosa y César Menacho para mejorar el ataque, no obtuvo el resultado deseado.

El cuadro cruceño cayó por 2-1 en el Víctor Agustín Ugarte. Se ubica en la décima casilla con 23 unidades.