Un golazo de Mojica salva el debut de Baldivieso en Aurora

Fue empate con U de Vinto en partido por la segunda jornada de la Copa Bolivia. Universitario comenzó ganando con un gol tempranero. Cerca del final llegó la igualdad a uno.

Mojica (centro) con sus compañeros Torrico (izq.) y Amarilla después del gol del empate. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

Un lindo gol de Harrison Mojica salvó el debut de Julio César Baldivieso al frente de Aurora, que al menos consiguió un empate a un gol (1-1) con FC Universitario, este martes en Cochabamba por la segunda jornada de la Copa Bolivia de la División Profesional.

Baldivieso fue presentado hace unos días como “gerente deportivo” de Aurora, mientras que su asistente Enrique Díaz fue anunciado como nuevo DT, conformando el mismo equipo que hasta hace poco dirigía a Gualberto Villarroel San José y que comenzó la temporada en Always Ready.

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Baldivieso sufrió el partido desde la tribuna, mientras en su nombre Díaz daba instrucciones al borde del terreno de juego en un partido que al celeste se le complicó desde un comienzo.

U de Vinto comenzó ganando con un gol de Lucas Cabrera a los 8 minutos. Ese tanto fue lo único para destacar del conjunto de Marcelo Straccia en la primera parte.

Durante ese periodo Aurora hizo el gasto, pero no consiguió caminos como para llevar peligro al arco contrario y lograr la igualdad.

La segunda etapa fue un poco más movida. El ingreso de Herny Vaca le ayudó a generar un poco más de llegadas a Aurora. El hábil mediocampista estuvo a punto de anotar el empate, pero su definición se fue un poco ancha después de un buen control del balón.

La mejor ocasión para igualar el score la tuvo el delantero celeste Jhon Ander Rangel, quien a los 70 minutos erró un penal al rematar el balón hacia el travesaño.

El tanto salvador llegó finalmente y fue un golazo. Mojica tomó el balón, se tuvo confianza y mandó un zurdazo que lo alojó en uno de los ángulos, imposible para la estirada de Paolo García.

Aurora terminó el partido con uno menos por la expulsión a los 90’ de Sebastián Altamirano por una entrada muy fuerte en contra de Didí Torrico, lo que le valió la roja directa mostrada por el árbitro José Manuel Quintanilla, de correcta actuación.

Cumplido este partido interseries, Aurora llegó a 4 puntos para liderar el Grupo A de la Copa. U de Vinto, en cambio, sumó su primera unidad en el C.

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